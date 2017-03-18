kingkongovets написав:

J_P написав: Как вы любите говорить : "...ну давайте тогда разбираться" )))

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За двор без машин на газонах платят ВСЕ жильцы. Паркомест в новостройках Варшавы (по-моим наблюдениям 3-х комплексов где бывал) не менее 2:1 к кол-ву квартир.

Исходя из этих данных реально не пойму чем вас удивил, ...причем дважды))))

Да, я считаю что проблемы в нормативах. У нас тоже должно быть 2:1. А на окраинах - и того выше. Там в 80% квартир хоть по одному битку, но есть )))

Да, это в итоге удорожит жилье. Но жизнь при этом для всех станет более цивилизованной.

шо надо продавать квартиры уже с паркоместами

снова удивили вопросом, где вам парковать третье авто

у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь

ну так и в чем вы разобрались, к чему в итоге пришли?? ну гениально жетолько шо на это скажут потенциальные покупатели?как условный сержик отреагирует на то, шо ему придется заплатить за паркинг? это не говоря уже о соблюдении других «градостроительных норм», которые тоже нехило удорожат строительствокстати,а где мне парковать свои самолет и лодку, например?самолета у меня еслешо нет, но это ничего не меняетлюдям строят то, шо они гребут - вот это основное, вон пример дженни - люди купили софборщагу, бо дешево и рассрочка, но тут же записали ребенка в школы на академе и борщаге, но когда выяснилось, шо так поступило еще много жителей сб и в классе оказалось АЖ 35 учеников (о ужас!), то у дженни появились претензии к властям киева (почему то не сб) по поводу несоблюдения градостроительных норм и недостатка мест в школах академаь, запрос пока только на дешевые новострои - ну вот кушать и подано, главное не обляпайтесь