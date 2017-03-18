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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:44

  zРадио написав:..
Никсона? А почему не Вашингтона, Адамса и Джефферсона? :lol: Вообще-то, США в стагфляции уже второй месяц..

Удивительный вы человек.
Когда пытаетесь вспомнить 2008 год, то это подходит.
А 1970ее - это другое.
Тогда это затянулось на годы
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя)

На Сквозняках (орфография тамошних)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47

  Мизантрóп написав:
  J_P написав:Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя)

На Сквозняках (орфография тамошних)

Вроде Сквозняки - это Теремки-1?
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Никсона? А почему не Вашингтона, Адамса и Джефферсона? :lol: Вообще-то, США в стагфляции уже второй месяц..

Удивительный вы человек.
Когда пытаетесь вспомнить 2008 год, то это подходит.
А 1970ее - это другое.
Тогда это затянулось на годы


Историю нужно знать - тогда происходил демонтаж Бреттон-Вудской валютной системы, и все золотые валюты стали фидуциарными. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже - присоединяйтесь к Хазину, чьи экономические идеи вы вчера высоко оценили
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 вер, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:50

sequence помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон" Ща Респ-ка и Магелан соот-но
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))

а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:58

  Мизантрóп написав:sequence помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон" Ща Респ-ка и Магелан соот-но

Отлично! И как же точно! Не знал
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  J_P написав:Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))

а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?


Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.
Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарах
Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:00

  zРадио написав:.. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже ..

да нечего стесняться. Даже люди, далекие от финансов, здесь пишут и понимают себе, что идея с вертолетными деньгами зашла и стала парадигмой времени, наряду с гонкой девальваций. У людей проблема деньгами распорядиться - их много, конкуренция сильная всюду, где что-то понятное.
а вы там сидите и ждите "начала обвала нереальных цен на жилье в Киеве".
Как и завещал топикстартер
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:02

  Damien написав:
  Мизантрóп написав:sequence помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон" Ща Респ-ка и Магелан соот-но

Отлично! И как же точно! Не знал

там дома лет 25 назад похеже выстроены были.
А Позняки таки - сквозняки))
Славутича частный сектор-левая Конча Заспа :D
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 15 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Мизантрóп
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