Додано: Сер 15 вер, 2021 15:00

Serg-ik написав: J_P написав: Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" ))) Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))

а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире? а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?

Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарахТут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать