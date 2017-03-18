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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:44
zРадио написав:
..
Никсона? А почему не Вашингтона, Адамса и Джефферсона
?
Вообще-то, США в стагфляции уже второй месяц..
Удивительный вы человек.
Когда пытаетесь вспомнить 2008 год, то это подходит.
А 1970ее - это другое.
Тогда это затянулось на годы
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:46
J_P написав:
Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя)
На Сквозняках (орфография тамошних)
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Мизантрóп
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47
Мизантрóп написав: J_P написав:
Никогда не был в Мордоре на ПозДняках (орфография моя)
На Сквозняках (орфография тамошних)
Вроде Сквозняки - это Теремки-1?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47
sequence написав: zРадио написав:
..
Никсона? А почему не Вашингтона, Адамса и Джефферсона
?
Вообще-то, США в стагфляции уже второй месяц..
Удивительный вы человек.
Когда пытаетесь вспомнить 2008 год, то это подходит.
А 1970ее - это другое.
Тогда это затянулось на годы
Историю нужно знать - тогда происходил демонтаж Бреттон-Вудской валютной системы, и все золотые валюты стали фидуциарными. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже - присоединяйтесь к Хазину, чьи экономические идеи вы вчера высоко оценили
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 15 вер, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:50
sequence помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон" Ща Респ-ка и Магелан соот-но
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Мизантрóп
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:55
J_P написав:
Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))
а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?
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Serg-ik
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:58
Мизантрóп написав:sequence
помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон"
Ща Респ-ка и Магелан соот-но
Отлично! И как же точно! Не знал
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Damien
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:00
Serg-ik написав: J_P написав:
Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))
а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?
Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.
Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарах
Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:00
zРадио написав:
.. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже ..
да нечего стесняться. Даже люди, далекие от финансов, здесь пишут и понимают себе, что идея с вертолетными деньгами зашла и стала парадигмой времени, наряду с гонкой девальваций. У людей проблема деньгами распорядиться - их много, конкуренция сильная всюду, где что-то понятное.
а вы там сидите и ждите "начала обвала нереальных цен на жилье в Киеве".
Как и завещал топикстартер
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:02
Damien написав: Мизантрóп написав:sequence
помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон"
Ща Респ-ка и Магелан соот-но
Отлично! И как же точно! Не знал
там дома лет 25 назад похеже выстроены были.
А Позняки таки - сквозняки))
Славутича частный сектор-левая Конча Заспа
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Сер 15 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 2 разів.
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