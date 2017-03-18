Додано: Сер 15 вер, 2021 15:07

kingkongovets написав: у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои

Совершенно верно. Но запрос этот уже появляется и формулируется. Это изменение общественного сознания и культуры, поэтому происходит постепенно, но быстрее, чем многие считают. Лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. (с).Я как-то от вас на время отъехал. Тогда вы на пешеходных переходах были зашуганными, а авто на зебре вас давили. Когда вернулся, глазам своим не поверил - пешеходные переходы стали зоной высочайшей культуры. Американцы бегают через дорогу на красный свет, а вы нет! До отъезда курил на лестничной площадке и балконе и бросал бычки вниз, а приехал и сосед мне объяснил, что пипл договорился не курить, не бросать бычки, не жрать насиння и следить за чистотой. Заварили мусоропровод, запахло цивилизацией.Цивилизованной жизни быть! Чертыл не стесняйтесь шугать. Но без злобы. Они не виноваты, что им довелось начинать жить не в условиях европейской культуры, а в условиях совдеповского бескультурья и хамства, занесенного к нам русскими свиньями.Всё хорошее постепенно к нам придёт.