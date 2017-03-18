про "ЖК сквозняки" мне местные жители лет 20 поведали. Там какая-то дикая роза ветров
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:04
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:07
Совершенно верно. Но запрос этот уже появляется и формулируется. Это изменение общественного сознания и культуры, поэтому происходит постепенно, но быстрее, чем многие считают. Лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. (с).
Я как-то от вас на время отъехал. Тогда вы на пешеходных переходах были зашуганными, а авто на зебре вас давили. Когда вернулся, глазам своим не поверил - пешеходные переходы стали зоной высочайшей культуры. Американцы бегают через дорогу на красный свет, а вы нет! До отъезда курил на лестничной площадке и балконе и бросал бычки вниз, а приехал и сосед мне объяснил, что пипл договорился не курить, не бросать бычки, не жрать насиння и следить за чистотой. Заварили мусоропровод, запахло цивилизацией.
Цивилизованной жизни быть! Чертыл не стесняйтесь шугать. Но без злобы. Они не виноваты, что им довелось начинать жить не в условиях европейской культуры, а в условиях совдеповского бескультурья и хамства, занесенного к нам русскими свиньями.
Всё хорошее постепенно к нам придёт.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:10
Нічого дивного. Не здивований. Ти жодного аргументу не сприймаєш.
Сліпий би побачив ріст ціни. Але ти навіть не сліпий.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:14
Ага, значит власти крупнейших государств повели мир путем Венесуэлы и Зимбабве? Ок) Не могу, конечно, запретить вам так думать, но могу напомнить, как работает цикличность.
Судя по риторике от вас, Либо и ряда других граждан, мы где-то вблизи new paradigm, являющейся наивысшей ценовой точкой пузыря, за которой следует неминуемый обвал
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:20
А Базель-3 ?
А цифровые валюты цб?
Всё скоро станет иначе.
Успейте пока решить свой квартирный вопрос.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:22
я пока вижу такое развитие событий:
1) мир немного потрясёт (булл трап), но политики заочкуют и "нальют" ещё раз (поводы могут быть разные, например, пик ковида зимой)
2) пипл реально испугаться не успеет даже и расценит это всё как "тю, а мы этого тайперинга так боялись", вернёмся к "Return to Normal"
3) а потом как не будет очередной наливки денег - начнём валиться на всяких банкротствах
ы ?
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чего ж тогда народ в небольших городах и сёлах переходит на дрова вместо газа? Денег много? Так может сразу уже деньгами топить надо? Газ в Европе, кстати, сегодня был по 950 долл на максимумах.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:35
А почему все так уверены, что эти наливки-заливки денег прекратятся?
Временная мера?
Сомневаюсь. Тем более в условиях такой инфляции.
Доллар от золота был тоже отвязан как "временная мера" (президент Никсон). Уже 50 лет. Когда вернемся к золотому стандарту?
Может уже совсем скоро?
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36
)))
насмешили. Вы знаете, что основным источником этих дров являются лесополосы и прочие незаконные вырубки, бо лес сильно подорожал?
Проблема "народа в небольших городах и сёлах" заключается в отсутствии источников дохода, и за 30 лет ситуация только ухудшалась. Денежные потоки до них почти не дошли. Но.. Знакомый фермер в Полтавской области в этом году позакрывал все кредиты, разжился вторым трактором и соорудил ангар для хранения зерна. До этого несколько лет буквально побирался, одалживая деньги на посевные и т.д.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:40
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
должны и обязаны
но кто же тогда потом за них проголосует?
у нас не рашка, где всех могут нагнуть в любую позицию, у нас власть слабая, а народ наоборот дюже вильнолюбивый
и в песни жалостливые очень умеет
на том и стоим
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