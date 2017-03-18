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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8535853685378538>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:04

  Мизантрóп написав:sequence помню давно делились по Глушкова на "теплицы" и "пентагон" Ща Респ-ка и Магелан соот-но

про "ЖК сквозняки" мне местные жители лет 20 поведали. Там какая-то дикая роза ветров
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:07

  kingkongovets написав:у общества пока нет запроса на цивилизованную жизнь, запрос пока только на дешевые новострои


Совершенно верно. Но запрос этот уже появляется и формулируется. Это изменение общественного сознания и культуры, поэтому происходит постепенно, но быстрее, чем многие считают. Лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. (с).
Я как-то от вас на время отъехал. Тогда вы на пешеходных переходах были зашуганными, а авто на зебре вас давили. Когда вернулся, глазам своим не поверил - пешеходные переходы стали зоной высочайшей культуры. Американцы бегают через дорогу на красный свет, а вы нет! До отъезда курил на лестничной площадке и балконе и бросал бычки вниз, а приехал и сосед мне объяснил, что пипл договорился не курить, не бросать бычки, не жрать насиння и следить за чистотой. Заварили мусоропровод, запахло цивилизацией. :lol:
Цивилизованной жизни быть! Чертыл не стесняйтесь шугать. Но без злобы. Они не виноваты, что им довелось начинать жить не в условиях европейской культуры, а в условиях совдеповского бескультурья и хамства, занесенного к нам русскими свиньями. :o
Всё хорошее постепенно к нам придёт. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:10

  zРадио написав:Первый

Я, правда, уже хотел было плюсануть, но эта вредная привычка все проверять... Извини...

Ноябрь 2020:
http://web.archive.org/web/202011241017 ... ua/rooms/3

PS: за 10 месяцев было продано "аж" 2 квартиры - на 15-м и 29-м этаже, но учетка, чья знакомая там "оторвала" квартиру в прошлом месяце, уверяет на каждую стоит очередь из 5 человек. Стоят такие люди в очереди, наблюдают за ростом ценников, но продолжают стоять (рука лицо)

PPS: сэйлзы, не палитесь так явно. Да и вряд ли среди читателей есть спрос на такие квартиры


Нічого дивного. Не здивований. Ти жодного аргументу не сприймаєш.

Сліпий би побачив ріст ціни. Але ти навіть не сліпий.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:14

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже ..

да нечего стесняться. Даже люди, далекие от финансов, здесь пишут и понимают себе, что идея с вертолетными деньгами зашла и стала парадигмой времени, наряду с гонкой девальваций. У людей проблема деньгами распорядиться - их много, конкуренция сильная всюду, где что-то понятное.
а вы там сидите и ждите "начала обвала нереальных цен на жилье в Киеве".
Как и завещал топикстартер


Ага, значит власти крупнейших государств повели мир путем Венесуэлы и Зимбабве? Ок) Не могу, конечно, запретить вам так думать, но могу напомнить, как работает цикличность.

Судя по риторике от вас, Либо и ряда других граждан, мы где-то вблизи new paradigm, являющейся наивысшей ценовой точкой пузыря, за которой следует неминуемый обвал

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:20

  zРадио написав:Историю нужно знать - тогда происходил демонтаж Бреттон-Вудской валютной системы, и все золотые валюты стали фидуциарными. Если вы считаете, что сейчас происходят изменения такого же порядка, то не стесняйтесь уже - присоединяйтесь к Хазину, чьи экономические идеи вы вчера высоко оценили


А Базель-3 ? :roll:
А цифровые валюты цб? :roll:
Всё скоро станет иначе. 8)
Успейте пока решить свой квартирный вопрос. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:22

  zРадио написав:Ага, значит власти крупнейших государств повели мир путем Венесуэлы и Зимбабве? Ок) Не могу, конечно, запретить вам так думать, но могу напомнить, как работает цикличность.

Судя по риторике от Вас, Либо и ряда других граждан, мы где-то вблизи "new paradigm"

Зображення


я пока вижу такое развитие событий:
1) мир немного потрясёт (булл трап), но политики заочкуют и "нальют" ещё раз (поводы могут быть разные, например, пик ковида зимой)
2) пипл реально испугаться не успеет даже и расценит это всё как "тю, а мы этого тайперинга так боялись", вернёмся к "Return to Normal"
3) а потом как не будет очередной наливки денег - начнём валиться на всяких банкротствах

ы ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:У людей проблема деньгами распорядиться - их много, конкуренция сильная всюду, где что-то понятное.

чего ж тогда народ в небольших городах и сёлах переходит на дрова вместо газа? Денег много? Так может сразу уже деньгами топить надо? Газ в Европе, кстати, сегодня был по 950 долл на максимумах.
https://zn.ua/energy_market/drov-na-vse ... avtra.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:35

  baraka написав: а потом как не будет очередной наливки денег - начнём валиться на всяких банкроствах



А почему все так уверены, что эти наливки-заливки денег прекратятся? :roll:
Временная мера?
Сомневаюсь. Тем более в условиях такой инфляции. 8)
Доллар от золота был тоже отвязан как "временная мера" (президент Никсон). Уже 50 лет. Когда вернемся к золотому стандарту? :roll:
Может уже совсем скоро? :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36

  Serg-ik написав:..
чего ж тогда народ в небольших городах и сёлах переходит на дрова вместо газа? ..

)))
насмешили. Вы знаете, что основным источником этих дров являются лесополосы и прочие незаконные вырубки, бо лес сильно подорожал?
Проблема "народа в небольших городах и сёлах" заключается в отсутствии источников дохода, и за 30 лет ситуация только ухудшалась. Денежные потоки до них почти не дошли. Но.. Знакомый фермер в Полтавской области в этом году позакрывал все кредиты, разжился вторым трактором и соорудил ангар для хранения зерна. До этого несколько лет буквально побирался, одалживая деньги на посевные и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:Может власти должны более жестко подходить к этим вопросам?
Ведь государство именно для этого и создано - чтобы принимать законы и следить за их неукоснительным исполнением.


должны и обязаны
но кто же тогда потом за них проголосует?
у нас не рашка, где всех могут нагнуть в любую позицию, у нас власть слабая, а народ наоборот дюже вильнолюбивый
и в песни жалостливые очень умеет
на том и стоим
kingkongovets
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