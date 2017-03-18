Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
коммерция - не пассивный, да и норм квартиры не пассивный тоже - вы это в сто раз лучше меня знаете я просто сказал, как поступил бы сам, но первый прав - не зная куда потом мутить бабло не стоит и продавать, хотя там объект канешна не супер ликвидный, впрочем как и моя квартира, я его поэтому очень хорошо понимаю
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