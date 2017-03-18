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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8535853685378538

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать


так я ж про «жесткое воспитание» все время как раз и талдычу, а меня за это чуть ли не фашистом обзывают
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:50

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
коммерция - не пассивный, да и норм квартиры не пассивный тоже - вы это в сто раз лучше меня знаете
я просто сказал, как поступил бы сам, но первый прав - не зная куда потом мутить бабло не стоит и продавать, хотя там объект канешна не супер ликвидный, впрочем как и моя квартира, я его поэтому очень хорошо понимаю

зы:
небольшая и свежая иллюстрация к дискусии о недостатке запроса на цивилизованную жизнь


На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной

Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

https://focus.ua/ukraine/492798-na-stol ... vqXuMY_-2g
kingkongovets
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