Мене часто питають, чому я з‘їхала з центру Києва у Бровари. На що я відповідаю, що на бульварі Лесі Українки вже просто неможливо жити. Я приїхала туди 10-літньою дитиною, коли там під будинком на схилах був гайок-садок і в ньому навіть жив дід з козою. До 18 років я просиналась під співи пташок, які одного ранку замінило: "Вася, довбо*б, бетон подавай". На пагорб, де був вольєр для вигулу собак, прийшов Познякижитлобуд і став будувати свою фортецю в стилі бикоко. Ми писали листи Володимиру Литвину, який мав квартиру в нашому будинку, щоб допоміг, але все було марно.Одного дня ми з родиною повернулись з села і застали раптом посивілу консьєржку. Просто на її очах три авто нашого будинку сповзли разом з грунтом в яр. Цей обвал призвів до чергових тріщин у нашому будинку. Потім цей новобикошний рай обнесли парканом.Ми не тільки не могли виїхати на Лесі Українки, ми на нього мали вилазити по драбині, приставленій до стіни стадіону. Бетон лили, Клов підіймалась. Потім я дізналась, що мешканці ЖК скаржаться, що щось сиренько в їхніх квартирах. Але нам то що, ми все ще лазили по драбинах. Потім нам кинули бетонні сходи. Одна жінка впала на них взимку і розбила голову, а швидка ще півгодини намотувала по Печерську, бо нормального під‘їзду немає. Потім сусідам-депататам з будинку поряд вдалося швидко перетворити шматок гаю на сквер Чорновола і це нас на недовгий час врятувало від чергової будівельної поторочі під вікнами.Я вже з‘їхала з Печерську, коли там почали вдовж бульвару ставити чергові одоробла, але приходячи в квартиру полити квіти, я помічала як тріскається від того будівництва дорожнє полотно бульвару. Я вже сто разів жалкувала, що ми 20 років тому не продали ту квартиру, бо шанси, що наш будинок просто розвалиться від того, що відбувається навколо.І от сьогодні я прокидаюсь і читаю чергову новину про проклята ДАБІ, кінець всім сподіванням. Тиждень тому я писала, що ці корумповані покидьки перед закриттям взяли план дати дозволи на 1200 об‘єктів.вори (не буду виправляти на вони, бо правда перше)А сьогодні за ніч 8. І один з них на чергові 30 поверхів на Лесі Українки 7-9.Сьогодні міністр Чернишов буде давати якусь пресконференцію про свою успішну реформу. В мене до міністра одне питання: вам скільки капає, що ви цього не бачите і продовжуєте повноваження очільнику ДАБІ?І оскільки це об‘єкт класу СС3, то в мене питання до Семен Кривонос, що ви з цим будете робити?Катерина Кириченко, дуже б хотілось послухати вашу комісію про видачу "цій красі" містобудівних умовВіталій Кличко, якщо там втомиться одного дня якийсь будинок, то прочитайте цей пост і ви знатимете чому.Oksana Zinovieva, я вже три роки прошу інтерв‘ю в мера... давайте нарешті про це поговоримоВолодимир Зеленський, вас теж затегаю, для балансу сторін, бо кожен же з нас ДАБІ.Ну і дякую Георгій Могильний, який не спав, і побачив цю хрєнь