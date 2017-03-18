Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
так непонятно чем) я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит
Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
коммерция - не пассивный, да и норм квартиры не пассивный тоже - вы это в сто раз лучше меня знаете я просто сказал, как поступил бы сам, но первый прав - не зная куда потом мутить бабло не стоит и продавать, хотя там объект канешна не супер ликвидный, впрочем как и моя квартира, я его поэтому очень хорошо понимаю
зы: небольшая и свежая иллюстрация к дискусии о недостатке запроса на цивилизованную жизнь
На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной
Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.
Serg-ik написав:.. чего ж тогда народ в небольших городах и сёлах переходит на дрова вместо газа? ..
))) насмешили. Вы знаете, что основным источником этих дров являются лесополосы и прочие незаконные вырубки, бо лес сильно подорожал? Проблема "народа в небольших городах и сёлах" заключается в отсутствии источников дохода, и за 30 лет ситуация только ухудшалась.
Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку. И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину?
zРадио написав:Ага, значит власти крупнейших государств повели мир путем Венесуэлы и Зимбабве? Ок) Не могу, конечно, запретить вам так думать, но могу напомнить, как работает цикличность.
Судя по риторике от Вас, Либо и ряда других граждан, мы где-то вблизи "new paradigm"
я пока вижу такое развитие событий: 1) мир немного потрясёт (булл трап), но политики заочкуют и "нальют" ещё раз (поводы могут быть разные, например, пик ковида зимой) 2) пипл реально испугаться не успеет даже и расценит это всё как "тю, а мы этого тайперинга так боялись", вернёмся к "Return to Normal" 3) а потом как не будет очередной наливки денег - начнём валиться на всяких банкротствах
ы ?
Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции. Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед. Только гипер спасет цивилизованный мир. Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
kingkongovets написав:Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.
Чиновничье жлобство. Что стало лучше после оплаты? Охрана имущества? Или появилась альтернатива платной парковке возле дома? У всех безвыходная ситуация и на этом тупо наживаются Р.S. У меня авто нет
Проезжая (от слова ездить) часть делается, чтобы по ней ездили, тротуары для того, чтобы по ним ходили пешеходы, газоны, чтобы на них росла травка, дворы, чтобы в них бегали дети и мужики играли в домино. А не для ржавых корыт с европоймойки.
kingkongovets написав:так я ж про «жесткое воспитание» все время как раз и талдычу, а меня за это чуть ли не фашистом обзывают
Пойдёте этих повоспитывать? ( в конце статьи) Мне кажется Вы "вильнолюдями называете не тех. Читайте о тех, кто свободно себя чувствует. Заодно тема переезда за окружную затронута
як корумповані покидьки перед закриттям взяли план дати дозволи на 1200 об‘єктів
Мене часто питають, чому я з‘їхала з центру Києва у Бровари. На що я відповідаю, що на бульварі Лесі Українки вже просто неможливо жити. Я приїхала туди 10-літньою дитиною, коли там під будинком на схилах був гайок-садок і в ньому навіть жив дід з козою. До 18 років я просиналась під співи пташок, які одного ранку замінило: "Вася, довбо*б, бетон подавай". На пагорб, де був вольєр для вигулу собак, прийшов Познякижитлобуд і став будувати свою фортецю в стилі бикоко. Ми писали листи Володимиру Литвину, який мав квартиру в нашому будинку, щоб допоміг, але все було марно.
Одного дня ми з родиною повернулись з села і застали раптом посивілу консьєржку. Просто на її очах три авто нашого будинку сповзли разом з грунтом в яр. Цей обвал призвів до чергових тріщин у нашому будинку. Потім цей новобикошний рай обнесли парканом.
Ми не тільки не могли виїхати на Лесі Українки, ми на нього мали вилазити по драбині, приставленій до стіни стадіону. Бетон лили, Клов підіймалась. Потім я дізналась, що мешканці ЖК скаржаться, що щось сиренько в їхніх квартирах. Але нам то що, ми все ще лазили по драбинах. Потім нам кинули бетонні сходи. Одна жінка впала на них взимку і розбила голову, а швидка ще півгодини намотувала по Печерську, бо нормального під‘їзду немає. Потім сусідам-депататам з будинку поряд вдалося швидко перетворити шматок гаю на сквер Чорновола і це нас на недовгий час врятувало від чергової будівельної поторочі під вікнами.
Я вже з‘їхала з Печерську, коли там почали вдовж бульвару ставити чергові одоробла, але приходячи в квартиру полити квіти, я помічала як тріскається від того будівництва дорожнє полотно бульвару. Я вже сто разів жалкувала, що ми 20 років тому не продали ту квартиру, бо шанси, що наш будинок просто розвалиться від того, що відбувається навколо.
І от сьогодні я прокидаюсь і читаю чергову новину про проклята ДАБІ, кінець всім сподіванням. Тиждень тому я писала, що ці корумповані покидьки перед закриттям взяли план дати дозволи на 1200 об‘єктів. За останні 14 днів вори (не буду виправляти на вони, бо правда перше) видали 400 дозволів. А сьогодні за ніч 8. І один з них на чергові 30 поверхів на Лесі Українки 7-9.
Сьогодні міністр Чернишов буде давати якусь пресконференцію про свою успішну реформу. В мене до міністра одне питання: вам скільки капає, що ви цього не бачите і продовжуєте повноваження очільнику ДАБІ?
Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.
Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана