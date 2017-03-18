RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85368537853885398540>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать


так я ж про «жесткое воспитание» все время как раз и талдычу, а меня за это чуть ли не фашистом обзывают
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9804
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:50

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
hume
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 27.12.12
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Помогайте.

так непонятно чем)
я бы продал и взял коммерцию, но вам же лендлордство не заходит

Честно говоря сильно не в теме комерца, но предполагаю, что цена взлетела аналогично жилому. То есть если объект не бриллиант, то цель сего предприятия сомнительна. Очень туго у нас с пассивным заработком.
коммерция - не пассивный, да и норм квартиры не пассивный тоже - вы это в сто раз лучше меня знаете
я просто сказал, как поступил бы сам, но первый прав - не зная куда потом мутить бабло не стоит и продавать, хотя там объект канешна не супер ликвидный, впрочем как и моя квартира, я его поэтому очень хорошо понимаю

зы:
небольшая и свежая иллюстрация к дискусии о недостатке запроса на цивилизованную жизнь


На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной

Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

https://focus.ua/ukraine/492798-na-stol ... vqXuMY_-2g
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9804
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:10

  kingkongovets написав:Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

Чиновничье жлобство. Что стало лучше после оплаты? Охрана имущества? Или появилась альтернатива платной парковке возле дома? У всех безвыходная ситуация и на этом тупо наживаются
Р.S. У меня авто нет
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:13

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
чего ж тогда народ в небольших городах и сёлах переходит на дрова вместо газа? ..

)))
насмешили. Вы знаете, что основным источником этих дров являются лесополосы и прочие незаконные вырубки, бо лес сильно подорожал?
Проблема "народа в небольших городах и сёлах" заключается в отсутствии источников дохода, и за 30 лет ситуация только ухудшалась.


https://drovaugol.kiev.ua/

Я что-то не пойму: денег валом и их некуда пристроить или денег нет на газ по 25-30 грн/кубометр, потому что 30 лет ситуация ухудшается?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:15

  kingkongovets написав:На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной

Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

https://focus.ua/ukraine/492798-na-stol ... vqXuMY_-2g


Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. :!: Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10159
З нами з: 14.11.11
Подякував: 398 раз.
Подякували: 4259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:19

  baraka написав:
  zРадио написав:Ага, значит власти крупнейших государств повели мир путем Венесуэлы и Зимбабве? Ок) Не могу, конечно, запретить вам так думать, но могу напомнить, как работает цикличность.

Судя по риторике от Вас, Либо и ряда других граждан, мы где-то вблизи "new paradigm"

Зображення


я пока вижу такое развитие событий:
1) мир немного потрясёт (булл трап), но политики заочкуют и "нальют" ещё раз (поводы могут быть разные, например, пик ковида зимой)
2) пипл реально испугаться не успеет даже и расценит это всё как "тю, а мы этого тайперинга так боялись", вернёмся к "Return to Normal"
3) а потом как не будет очередной наливки денег - начнём валиться на всяких банкротствах

ы ?

Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.
Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.
Только гипер спасет цивилизованный мир.
Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
UA
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:21

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

Чиновничье жлобство. Что стало лучше после оплаты? Охрана имущества? Или появилась альтернатива платной парковке возле дома? У всех безвыходная ситуация и на этом тупо наживаются
Р.S. У меня авто нет


Проезжая (от слова ездить) часть делается, чтобы по ней ездили, тротуары для того, чтобы по ним ходили пешеходы, газоны, чтобы на них росла травка, дворы, чтобы в них бегали дети и мужики играли в домино.
А не для ржавых корыт с европоймойки.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10159
З нами з: 14.11.11
Подякував: 398 раз.
Подякували: 4259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так я ж про «жесткое воспитание» все время как раз и талдычу, а меня за это чуть ли не фашистом обзывают

Пойдёте этих повоспитывать? ( в конце статьи)
Мне кажется Вы "вильнолюдями называете не тех. Читайте о тех, кто свободно себя чувствует.
Заодно тема переезда за окружную затронута

як корумповані покидьки перед закриттям взяли план дати дозволи на 1200 об‘єктів

Мене часто питають, чому я з‘їхала з центру Києва у Бровари. На що я відповідаю, що на бульварі Лесі Українки вже просто неможливо жити. Я приїхала туди 10-літньою дитиною, коли там під будинком на схилах був гайок-садок і в ньому навіть жив дід з козою. До 18 років я просиналась під співи пташок, які одного ранку замінило: "Вася, довбо*б, бетон подавай". На пагорб, де був вольєр для вигулу собак, прийшов Познякижитлобуд і став будувати свою фортецю в стилі бикоко. Ми писали листи Володимиру Литвину, який мав квартиру в нашому будинку, щоб допоміг, але все було марно.

Одного дня ми з родиною повернулись з села і застали раптом посивілу консьєржку. Просто на її очах три авто нашого будинку сповзли разом з грунтом в яр. Цей обвал призвів до чергових тріщин у нашому будинку. Потім цей новобикошний рай обнесли парканом.

Ми не тільки не могли виїхати на Лесі Українки, ми на нього мали вилазити по драбині, приставленій до стіни стадіону. Бетон лили, Клов підіймалась. Потім я дізналась, що мешканці ЖК скаржаться, що щось сиренько в їхніх квартирах. Але нам то що, ми все ще лазили по драбинах. Потім нам кинули бетонні сходи. Одна жінка впала на них взимку і розбила голову, а швидка ще півгодини намотувала по Печерську, бо нормального під‘їзду немає. Потім сусідам-депататам з будинку поряд вдалося швидко перетворити шматок гаю на сквер Чорновола і це нас на недовгий час врятувало від чергової будівельної поторочі під вікнами.

Я вже з‘їхала з Печерську, коли там почали вдовж бульвару ставити чергові одоробла, але приходячи в квартиру полити квіти, я помічала як тріскається від того будівництва дорожнє полотно бульвару. Я вже сто разів жалкувала, що ми 20 років тому не продали ту квартиру, бо шанси, що наш будинок просто розвалиться від того, що відбувається навколо.

І от сьогодні я прокидаюсь і читаю чергову новину про проклята ДАБІ, кінець всім сподіванням. Тиждень тому я писала, що ці корумповані покидьки перед закриттям взяли план дати дозволи на 1200 об‘єктів. За останні 14 днів вори (не буду виправляти на вони, бо правда перше) видали 400 дозволів. А сьогодні за ніч 8. І один з них на чергові 30 поверхів на Лесі Українки 7-9.

Сьогодні міністр Чернишов буде давати якусь пресконференцію про свою успішну реформу. В мене до міністра одне питання: вам скільки капає, що ви цього не бачите і продовжуєте повноваження очільнику ДАБІ?

І оскільки це об‘єкт класу СС3, то в мене питання до Семен Кривонос, що ви з цим будете робити? https://e-construction.gov.ua/permits.. ... 9389631059

Катерина Кириченко, дуже б хотілось послухати вашу комісію про видачу "цій красі" містобудівних умов

Віталій Кличко, якщо там втомиться одного дня якийсь будинок, то прочитайте цей пост і ви знатимете чому.

Oksana Zinovieva, я вже три роки прошу інтерв‘ю в мера... давайте нарешті про це поговоримо

Володимир Зеленський, вас теж затегаю, для балансу сторін, бо кожен же з нас ДАБІ.

Ну і дякую Георгій Могильний, який не спав, і побачив цю хрєнь

https://censor.net/ru/blogs/3288358/kojen_z_nas_dab_yak_korumpovan_pokidki_pered_zakrittyam_vzyali_plan_dati_dozvoli_na_1200_obktv
Так что дефицита в новостроях не будет.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:28

Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.

Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss
https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11076
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 5463 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 85368537853885398540>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 58, 59, 60
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
594 293164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 16:39
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2136, 2137, 2138
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21370 3869062
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 10:13
Успіх
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49636
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97675)
15.09.2021 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.