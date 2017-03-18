Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции. Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед. Только гипер спасет цивилизованный мир. Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
Serg-ik написав:.. https://drovaugol.kiev.ua/ Я что-то не пойму: денег валом и их некуда пристроить или денег нет на газ по 25-30 грн/кубометр, потому что 30 лет ситуация ухудшается?
зачем мне эти ссылки? Просто позвоните и спросите, насколько подорожал лес за последний год и все станет ясно. Лесхозам и без дров есть куда реализовать. Я не знаю, Сергей, чем живет народ за пределами Киева, Франт вам больше расскажет. Возможно, ежей жарят
zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.
Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана
change_pm написав:Тобто нам пропонують забрати у грощей функцію зберігання / накопичення...
Чесно кажучи, я тоді припиню працювати взагалі...
Жрать захочешь, пойдешь працювать как миленький. Накопичення - порок, осуждавшийся еще Джизисом. Просто наконец встанем на верный путь. И жить будет веселей. Раньше надо было дожить до конца месяца и з/п, а теперь её надо просадить до конца месяца!
Ну, рашиясти, як ти, так і зроблять... А є ще вар"янт робінгудства, коліївщини і так далі...
zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.
Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана
UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции. Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед. Только гипер спасет цивилизованный мир. Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
Инфляция не уменьшает, а увеличивает долговую нагрузку нетто-заемщика, как бы это ни казалось парадоксально при умозрительном анализе.
Можете сами посчитать. Есть дефицит товарной массы (США потребляют на 30% больше, чем производят), есть денежный долг, которым он покрывается. Чем выше инфляция доллара, тем больше денег потребуется и на покрытие текущего товарного дефицита, и на финансирование доходности кумулятивного долга, образовавшего за годы диспропорции производства и потребления. В простонародье это называется импортируемой инфляцией, характерной не для США, а как раз тех рынков, которые и восполняют своим производством профицитное потребление США (развивающиеся рынки). Сколько раз уже эта истина оправдывалась, и каждый раз слышны голоса из-под лавки о том, что сейчас все по-другому, доллар уже не тот... однако, время упрямо расставляет точки над "и"