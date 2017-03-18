Додано: Сер 15 вер, 2021 17:08

UA написав: Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.

Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.

Только гипер спасет цивилизованный мир.

Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать. Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.Только гипер спасет цивилизованный мир.Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.

текущего

кумулятивного

Инфляция не уменьшает, а увеличивает долговую нагрузку нетто-заемщика, как бы это ни казалось парадоксально при умозрительном анализе.Можете сами посчитать. Есть дефицит товарной массы (США потребляют на 30% больше, чем производят), есть денежный долг, которым он покрывается. Чем выше инфляция доллара, тем больше денег потребуется и на покрытиетоварного дефицита, и на финансирование доходностидолга, образовавшего за годы диспропорции производства и потребления. В простонародье это называется импортируемой инфляцией, характерной не для США, а как раз тех рынков, которые и восполняют своим производством профицитное потребление США (развивающиеся рынки). Сколько раз уже эта истина оправдывалась, и каждый раз слышны голоса из-под лавки о том, что сейчас все по-другому, доллар уже не тот... однако, время упрямо расставляет точки над "и"