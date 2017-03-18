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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8536853785388539

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:34

  UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.
Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.
Только гипер спасет цивилизованный мир.
Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.


Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
8) 8)

Захерячат налог на старую недвигу, такой, что будет выгоднее будет ипотеку взять на новую на этапе котлована. Станете в строй, как миленький.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:44

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
8) 8)

Захерячат налог на старую недвигу, такой, что будет выгоднее будет ипотеку взять на новую на этапе котлована. Станете в строй, как миленький.

его армия боевых либостов поднимет бунт.Жестокий и беспощадный
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:53

  Serg-ik написав:..
https://drovaugol.kiev.ua/
Я что-то не пойму: денег валом и их некуда пристроить или денег нет на газ по 25-30 грн/кубометр, потому что 30 лет ситуация ухудшается?

зачем мне эти ссылки? Просто позвоните и спросите, насколько подорожал лес за последний год и все станет ясно. Лесхозам и без дров есть куда реализовать.
Я не знаю, Сергей, чем живет народ за пределами Киева, Франт вам больше расскажет. Возможно, ежей жарят
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:55

  zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.

Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss
https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/

наш ответ Чемберлену.
https://thebell.io/vkladchiki-evergrand ... era-strany
Где вы выискиваете самые панические бояны? ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

холодний дзвінок від ВП КМБ, це що параплан від МХЗ чи ще ні?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:05

  zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.

Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss
https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/


Компартия своих членов в трудный момент не бросает и заплатит за них. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:08

  UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.
Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.
Только гипер спасет цивилизованный мир.
Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.


Инфляция не уменьшает, а увеличивает долговую нагрузку нетто-заемщика, как бы это ни казалось парадоксально при умозрительном анализе.

Можете сами посчитать. Есть дефицит товарной массы (США потребляют на 30% больше, чем производят), есть денежный долг, которым он покрывается. Чем выше инфляция доллара, тем больше денег потребуется и на покрытие текущего товарного дефицита, и на финансирование доходности кумулятивного долга, образовавшего за годы диспропорции производства и потребления. В простонародье это называется импортируемой инфляцией, характерной не для США, а как раз тех рынков, которые и восполняют своим производством профицитное потребление США (развивающиеся рынки). Сколько раз уже эта истина оправдывалась, и каждый раз слышны голоса из-под лавки о том, что сейчас все по-другому, доллар уже не тот... однако, время упрямо расставляет точки над "и"
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:17

  sequence написав: наш ответ Чемберлену.
https://thebell.io/vkladchiki-evergrand ... era-strany
Где вы выискиваете самые панические бояны? ))


Вы еще не прокомментировали свою "новую парадигму", фантазии о которой у чистильщиков обуви (без обид - фигура речи) материализуются на самых хаях рынка, а уже рветесь умничать по другому сабжу? )) Ок. Я, правда, подожду еще и пока вы прочитаете то, что назвали бояном. А то вдруг там что-то новое важное, что вы не читали 13-го сентября - все-таки Рейтерс бы воздух не сотрясал, и уж точно не занимается "выискиванием паники" :wink:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:21

  zРадио написав:Есть дефицит товарной массы (США потребляют на 30% больше, чем производят), есть денежный долг, которым он покрывается. Чем выше инфляция доллара, тем больше денег потребуется и на покрытие текущего товарного дефицита, и на финансирование доходности кумулятивного долга, образовавшего за годы диспропорции производства и потребления.


Америка сейчас тихо перемещает производство на свою территорию. И очень активно. Выделили на переезд на первых порах $50 млрд. Начали с Китая и высокотехнологичных производств. 8)
Libo
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