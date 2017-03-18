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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8538853985408541>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:47

  sequence написав:
  zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.

Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss
https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/

наш ответ Чемберлену.
https://thebell.io/vkladchiki-evergrand ... era-strany
Где вы выискиваете самые панические бояны? ))


« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…


ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…

А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:04

  Faceless написав:Зображення
Это уже парапланирование или ещё зубажиння?

В Новопечерских Липках дорогие изначально были места. 35-40 тыс со старта. Может в кризис чуть дешевле кто то успел, но они нищебродов сразу отсеили. Пришлось вместо паркинга в новооипках квартиру купить
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:08

  hume написав:
  Faceless написав:Зображення
Это уже парапланирование или ещё зубажиння?

В Новопечерских Липках дорогие изначально были места. 35-40 тыс со старта. Может в кризис чуть дешевле кто то успел, но они нищебродов сразу отсеили. Пришлось вместо паркинга в новооипках квартиру купить

интересно почем в НЛ реально паркинг в аренду сдать?
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:12

  Первый написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.

Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss
https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/

наш ответ Чемберлену.
https://thebell.io/vkladchiki-evergrand ... era-strany
Где вы выискиваете самые панические бояны? ))


« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…


ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…

А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде


Лучше занимайся бетонопрактикой, а макроэкономику оставь тем, кто в ней понимает. Корпоративные банкротства рынок рассматривает не в контексте того, что и кому смогут покрыть ликвидационная масса и страховые/гарантийные выплаты третьих лиц, а исходя из рисков инвестирования, которые определяют стоимость и направление движения капитала.

Леман Бразерс, будучи одним из крупнейших инвестбанков, не стоил в лучшие свои времена и 0,1% того ущерба, который нанес мировой экономике его дефолт

PS: по А136 вышел явный прокол с очередью на непродающиеся квартиры. Да и цены, как оказалось, пересмотрены с прошлого года, а не месяца :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:44

  hume написав:
  Genie написав:по теме - в ЖК Грейт в новой очереди всего 2 квартиры в расрочку можно взять, старт цен 1шки - от 1, 52 млн, 1й взнос - 50%, сдача - 4 квартал 23 года. Да, с видом на промзону

Лучше просто помечтаем об этом комплексе.



И с 15го, т.е. сегодня - поднятие цен)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:45

  zРадио написав:
  Первый написав:
« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…


ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…

А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде


Лучше занимайся бетонопрактикой, а макроэкономику оставь тем, кто в ней понимает. Корпоративные банкротства рынок рассматривает не в контексте того, что и кому смогут покрыть ликвидационная масса и страховые/гарантийные выплаты третьих лиц, а исходя из рисков инвестирования, которые определяют стоимость и направление движения капитала.

Леман Бразерс, будучи одним из крупнейших инвестбанков, не стоил в лучшие свои времена и 0,1% того ущерба, который нанес мировой экономике его дефолт

PS: по А136 вышел явный прокол с очередью на непродающиеся квартиры. Да и цены, как оказалось, пересмотрены с прошлого года, а не месяца :mrgreen:


Про який прокол мова? Скрін 25 липня - 6.8 млн за 9 поверх. Скрін 13.09 - 8,6 млн грн.

Ти очевидне не бачиш.

:-)

Почитай форум. Гра хто ще не мокнув зРадіо:-)
Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан.
Цікаво що Сержики і ко, які повірили в твою ахінею, чомусь ображаються на реальні дані, а не на тебе…
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:50

Прикольні рендери Кінг викладав.

Телефонував в перфект. Короче це на місці Київ гуми.
Спитав де там річка. Кажуть підземну відкопають. Чуть не впав зі стулу так сміявся.

Зи. Але зараз згадав що там з совських щось тече
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Прикольні рендери Кінг викладав.

Телефонував в перфект. Короче це на місці Київ гуми.
Спитав де там річка. Кажуть підземну відкопають. Чуть не впав зі стулу так сміявся.

Зи. Але зараз згадав що там з совських щось тече
я ж вчера писал шо через киевгуму совка наискосок течет и в лыбедь за оушеном впадает
на территории демеевского тоже шото будет, он закрывается

https://ampbiz.censor.net/news/3283679/ ... emeevskiyi

зы: у перфекта проект архиматики
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 15 вер, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:59

  барабашов написав:[
Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.

Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг.
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