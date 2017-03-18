Додано: Сер 15 вер, 2021 18:12

Первый написав: sequence написав: zРадио написав: Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.



Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана



China Evergrande's liquidity crisis deepens, report flags interest payment miss

https://www.reuters.com/business/fitch- ... 021-09-15/ Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана

наш ответ Чемберлену.

https://thebell.io/vkladchiki-evergrand ... era-strany

Где вы выискиваете самые панические бояны? )) наш ответ Чемберлену.Где вы выискиваете самые панические бояны? ))



« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…





ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…



А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде « Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде

Лучше занимайся бетонопрактикой, а макроэкономику оставь тем, кто в ней понимает. Корпоративные банкротства рынок рассматривает не в контексте того, что и кому смогут покрыть ликвидационная масса и страховые/гарантийные выплаты третьих лиц, а исходя из рисков инвестирования, которые определяют стоимость и направление движения капитала.Леман Бразерс, будучи одним из крупнейших инвестбанков, не стоил в лучшие свои времена и 0,1% того ущерба, который нанес мировой экономике его дефолтPS: по А136 вышел явный прокол с очередью на непродающиеся квартиры. Да и цены, как оказалось, пересмотрены с прошлого года, а не месяца