Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.
Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана
« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…
ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…
А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде
Faceless написав: Это уже парапланирование или ещё зубажиння?
В Новопечерских Липках дорогие изначально были места. 35-40 тыс со старта. Может в кризис чуть дешевле кто то успел, но они нищебродов сразу отсеили. Пришлось вместо паркинга в новооипках квартиру купить
Faceless написав: Это уже парапланирование или ещё зубажиння?
В Новопечерских Липках дорогие изначально были места. 35-40 тыс со старта. Может в кризис чуть дешевле кто то успел, но они нищебродов сразу отсеили. Пришлось вместо паркинга в новооипках квартиру купить
интересно почем в НЛ реально паркинг в аренду сдать?
zРадио написав:Крупнейший корпоративный инвестор жилой недвижимости Китая с сегодня в состоянии технического дефолта. С 20-го сентября может быть начата процедура банкротства.
Объем активов во владении - 192 млрд долларов при долге в 355 млрд долларов. И это в состоянии пока еще недрогнувшего пузыря. Доля мусора в этом портфеле может оказаться большей, чем в свое время была у Лемана
« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…
ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…
А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде
Лучше занимайся бетонопрактикой, а макроэкономику оставь тем, кто в ней понимает. Корпоративные банкротства рынок рассматривает не в контексте того, что и кому смогут покрыть ликвидационная масса и страховые/гарантийные выплаты третьих лиц, а исходя из рисков инвестирования, которые определяют стоимость и направление движения капитала.
Леман Бразерс, будучи одним из крупнейших инвестбанков, не стоил в лучшие свои времена и 0,1% того ущерба, который нанес мировой экономике его дефолт
PS: по А136 вышел явный прокол с очередью на непродающиеся квартиры. Да и цены, как оказалось, пересмотрены с прошлого года, а не месяца
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
Первый написав: « Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…
ЗРадіо він такий, безпощадний, не знає яке число більше 6 млн чи 8 млн…
А тут складні матерії і багато букв. Не навантажуйте його, а то знову пропаде
Лучше занимайся бетонопрактикой, а макроэкономику оставь тем, кто в ней понимает. Корпоративные банкротства рынок рассматривает не в контексте того, что и кому смогут покрыть ликвидационная масса и страховые/гарантийные выплаты третьих лиц, а исходя из рисков инвестирования, которые определяют стоимость и направление движения капитала.
Леман Бразерс, будучи одним из крупнейших инвестбанков, не стоил в лучшие свои времена и 0,1% того ущерба, который нанес мировой экономике его дефолт
PS: по А136 вышел явный прокол с очередью на непродающиеся квартиры. Да и цены, как оказалось, пересмотрены с прошлого года, а не месяца
Про який прокол мова? Скрін 25 липня - 6.8 млн за 9 поверх. Скрін 13.09 - 8,6 млн грн.
Ти очевидне не бачиш.
Почитай форум. Гра хто ще не мокнув зРадіо:-) Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан. Цікаво що Сержики і ко, які повірили в твою ахінею, чомусь ображаються на реальні дані, а не на тебе…
барабашов написав:[ Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.
Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг.