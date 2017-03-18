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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:00
Первый написав:
Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан
Обманутые вкладчики Дельта-банка.
Обманутые покупатели жилья Войцеховского.
Обманутые инвесторы B2B Jewelry.
Обманутые форумчане прогноза зРадио.
Доколе???
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:02
Serg-ik написав: change_pm написав:
Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..
ТОлько потому, что Не будет Никонов строить треьтий Тетрис, а Мхитарян не будет строить второй комплек. Он и первый никак пока не осилит
Так Никонов уже строит что то на Лыбидской. Сомневаюсь, что общажку. Запрос общества есть
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