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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8538853985408541

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:00

  Первый написав:Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан


Обманутые вкладчики Дельта-банка.
Обманутые покупатели жилья Войцеховского.
Обманутые инвесторы B2B Jewelry.
Обманутые форумчане прогноза зРадио.

Доколе???
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:02

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..

ТОлько потому, что Не будет Никонов строить треьтий Тетрис, а Мхитарян не будет строить второй комплек. Он и первый никак пока не осилит

Так Никонов уже строит что то на Лыбидской. Сомневаюсь, что общажку. Запрос общества есть
hume
 
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