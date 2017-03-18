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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8539854085418542>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:00

  Первый написав:Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан


Обманутые вкладчики Дельта-банка.
Обманутые покупатели жилья Войцеховского.
Обманутые инвесторы B2B Jewelry.
Обманутые форумчане прогноза зРадио.

Доколе???
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:02

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Думаю, Тетріс буде по 10 куе, а Траян по 15 куе..

ТОлько потому, что Не будет Никонов строить треьтий Тетрис, а Мхитарян не будет строить второй комплек. Он и первый никак пока не осилит

Так Никонов уже строит что то на Лыбидской. Сомневаюсь, что общажку. Запрос общества есть
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:10

  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))

Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:12

  zРадио написав:
  Первый написав:Жалько тебе, вірніше обманутих тобою форумчан


Обманутые вкладчики Дельта-банка.
Обманутые покупатели жилья Войцеховского.
Обманутые инвесторы B2B Jewelry.
Обманутые форумчане прогноза зРадио.

Доколе???

Не согласен. Обманутыми форумчан можно будет назвать только через год. А пока парапланируем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:24

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Обманутые вкладчики Дельта-банка.
Обманутые покупатели жилья Войцеховского.
Обманутые инвесторы B2B Jewelry.
Обманутые форумчане прогноза зРадио.

Доколе???

Не согласен. Обманутыми форумчан можно будет назвать только через год. А пока парапланируем.


Ну, форумчан, верящих в твои сказки об х2 за год можно признавать обманутыми уже сейчас, по факту. А вот судьба моего прогноза пока неизвестна, и право его скорректировать у меня никто не забирал
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:28

  kingkongovets написав:
Первый написав:Прикольні рендери Кінг викладав.

Телефонував в перфект. Короче це на місці Київ гуми.
Спитав де там річка. Кажуть підземну відкопають. Чуть не впав зі стулу так сміявся.

Зи. Але зараз згадав що там з совських щось тече
я ж вчера писал шо через киевгуму совка наискосок течет и в лыбедь за оушеном впадает
на территории демеевского тоже шото будет, он закрывается

https://ampbiz.censor.net/news/3283679/ ... emeevskiyi

зы: у перфекта проект архиматики



Вже розганяють що мешканці Києва проти:-)
А тексти які!!!

https://24tv.ua/kyivnews/kiyevi-hochut- ... v_n1738564
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:30

  Libo написав:
  UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.
Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.
Только гипер спасет цивилизованный мир.
Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.


Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
8) 8) 8)

тоже мне, новый Гезель нашелся...))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:Прикольні рендери Кінг викладав.

Телефонував в перфект. Короче це на місці Київ гуми.
Спитав де там річка. Кажуть підземну відкопають. Чуть не впав зі стулу так сміявся.

Зи. Але зараз згадав що там з совських щось тече
я ж вчера писал шо через киевгуму совка наискосок течет и в лыбедь за оушеном впадает
на территории демеевского тоже шото будет, он закрывается

https://ampbiz.censor.net/news/3283679/ ... emeevskiyi

зы: у перфекта проект архиматики



Вже розганяють що мешканці Києва проти:-)
А тексти які!!!

https://24tv.ua/kyivnews/kiyevi-hochut- ... v_n1738564
рекетеры-«активисты» не дремлют)
слышал, шо они уже начинают устраивать разборки кто будет доить очередного застройщика, мол кто первый на объект пришел - того и тапки
отаке

зы: но про «власну ричку» реально смешно - совка бздит химией шопипец
та еще «гидроартерия»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:48

  Libo написав:
  kingkongovets написав:На столичных Позняках парковку на нескольких улицах сделали платной

Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

https://focus.ua/ukraine/492798-na-stol ... vqXuMY_-2g


Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. :!: Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину? :roll:

А може зробити нормальний ГТ, і метро не закривати на локдауни?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

попаданцы заказали успокоительный обзор
Мизантрóп
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