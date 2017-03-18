Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.
UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции. Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед. Только гипер спасет цивилизованный мир. Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку. И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину?
А може зробити нормальний ГТ, і метро не закривати на локдауни?