Libo написав:

UA написав: Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.

Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.

Только гипер спасет цивилизованный мир.

Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать. Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.Только гипер спасет цивилизованный мир.Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.

Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.