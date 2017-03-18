Знаю точно пару человек, которые по 200 снимали.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:13
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган
«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.
За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері.
Наконец-то наведут порядок!
Теперь стройки без коррупции!
Недвига на юг
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