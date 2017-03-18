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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8539854085418542

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:13

  Прохожий написав:[
интересно почем в НЛ реально паркинг в аренду сдать?

Знаю точно пару человек, которые по 200 снимали.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган
https://babel.ua/news/69837-kabmin-likv ... oviy-organ
«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.

За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері. :D
Наконец-то наведут порядок! :D
Теперь стройки без коррупции!
Недвига на юг :mrgreen:
reus
 
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