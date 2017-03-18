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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8539854085418542

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган
https://babel.ua/news/69837-kabmin-likv ... oviy-organ
«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.

За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері. :D
Наконец-то наведут порядок! :D
Теперь стройки без коррупции!
Недвига на юг :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:36

  Libo написав:
  UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции.
Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед.
Только гипер спасет цивилизованный мир.
Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.


Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
8) 8) 8)

Так это ж сейчас и происходит на КРЖН. Есть у человека 100-500куе их нужно срочно потратить... Америка ж печатает доллары.
Народ народ догребает всякий неликвид.
Нормальные (например видовые) варранты просто не посыпают в продажу.
Продавцы их придерживают, не понимая, что потом делать с мешком обесценивающихся долларов.
В банк под 0,001% годовых, при реальной инфляции доллара 15-20% дурных нема.
К тому же есть реальная проблема качества долларовых купюр.
Люди пооткапывали под яблонями трехлитровые банки долларов образца 80 годов с плесенью и пытаются это спихнуть .
Проблема столь обширна, что владельцы нормальных долларовых купюр уже вправе требовать серьезную скидку.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КАН в Республике и Файне предлагает услуги по продаже квартир инвесторов.
Это он с демпингом от инвесторов так борется?
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1FnfyzXZj8
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:50

  reus написав:Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган
https://babel.ua/news/69837-kabmin-likv ... oviy-organ
«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.

За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері. :D
Наконец-то наведут порядок! :D
Теперь стройки без коррупции!
Недвига на юг :mrgreen:

Новые будут честными.
Получал стройпаспорт в киевском отделе архитектуры.
Прямым текстом сказали - Чего мол сам подаешься?
Есть же фирмы посредники. К ним мол иди.
Посредники за стройпаспорт в Киеве берут в 3-4 дороже, чем в области.
Мол накладные расходы выше.
Стройпаспорт таки сделал без взятки.
Хоть и заставили сделать геодезию М500 и заверить за деньги в том же отделе архитектуры.
Зачем им М500 ими же заверенный за мои деньги не знаю и никто не знает.
(Газовики всё равно свою форму требуют)
Свернуть трубочкой и смотреть в неё на свободный от коррупции Хрещатик, 36 вероятно :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:57

  foxluck написав:КАН в Республике и Файне предлагает услуги по продаже квартир инвесторов.
Это он с демпингом от инвесторов так борется?
https://www.the-village.com.ua/village/ ... 1FnfyzXZj8

Это они за новых инвесторов борются.
Принеси деньги, а мы мол сами всё сделаем.
Придёшь через год за вдвое большей суммой.

Буратино читали?
Ой не зря Никонов очки от кота Базилио любит носить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.instagram.com/p/CTzcYwZICZ_ ... =copy_link

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:06

  Libo написав:Америка сейчас тихо перемещает производство на свою территорию. И очень активно. Выделили на переезд на первых порах $50 млрд. Начали с Китая и высокотехнологичных производств. 8)

Только особенного смысла уже нет, все давно скопировано.
Амеры и европейцы сами себе злобные буратины, сами отдали ворам ключи от квартир.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На ОЛХ оболонские 2к меньше 2 лямов не нашёл, а полгода назад были по 1,5... в 2015 вообще 1,1.

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