Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган https://babel.ua/news/69837-kabmin-likv ... oviy-organ «Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.
За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері. Наконец-то наведут порядок! Теперь стройки без коррупции! Недвига на юг
UA написав:Ситуация выглядит так, как будто КОВИД специально широко разрекламировали для возможности и оправдания разгона гиперинфляции. Население на Западе закредитовано на пару поколений вперед. Только гипер спасет цивилизованный мир. Другие варианты это великая депрессия в квадрате лет на двадцать.
Примерно. Н еще будут и такие новеллы, как цифровые деньги и цифровое рабство. Их главное отличие в том, что у них будет срок обращения. Скажем, получил з/п и должен ее потратить в течение месяца на что нужно или что не нужно. Через месяц цифровая запись исчезает. Экономике сейчас нужно потребление товаров, а не накопление денег и богатства. Гаджетов и шмоток у нас станет намного больше. Квартиры и дачи будем все покупать в ипотеку, авто в кредит, но за это будут забирать львину часть з/п. У меня нет. Я все это уже купил.
Так это ж сейчас и происходит на КРЖН. Есть у человека 100-500куе их нужно срочно потратить... Америка ж печатает доллары. Народ народ догребает всякий неликвид. Нормальные (например видовые) варранты просто не посыпают в продажу. Продавцы их придерживают, не понимая, что потом делать с мешком обесценивающихся долларов. В банк под 0,001% годовых, при реальной инфляции доллара 15-20% дурных нема. К тому же есть реальная проблема качества долларовых купюр. Люди пооткапывали под яблонями трехлитровые банки долларов образца 80 годов с плесенью и пытаются это спихнуть . Проблема столь обширна, что владельцы нормальных долларовых купюр уже вправе требовать серьезную скидку.
reus написав:Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган https://babel.ua/news/69837-kabmin-likv ... oviy-organ «Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.
За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері. Наконец-то наведут порядок! Теперь стройки без коррупции! Недвига на юг
Новые будут честными. Получал стройпаспорт в киевском отделе архитектуры. Прямым текстом сказали - Чего мол сам подаешься? Есть же фирмы посредники. К ним мол иди. Посредники за стройпаспорт в Киеве берут в 3-4 дороже, чем в области. Мол накладные расходы выше. Стройпаспорт таки сделал без взятки. Хоть и заставили сделать геодезию М500 и заверить за деньги в том же отделе архитектуры. Зачем им М500 ими же заверенный за мои деньги не знаю и никто не знает. (Газовики всё равно свою форму требуют) Свернуть трубочкой и смотреть в неё на свободный от коррупции Хрещатик, 36 вероятно
Libo написав:Америка сейчас тихо перемещает производство на свою территорию. И очень активно. Выделили на переезд на первых порах $50 млрд. Начали с Китая и высокотехнологичных производств.
Только особенного смысла уже нет, все давно скопировано. Амеры и европейцы сами себе злобные буратины, сами отдали ворам ключи от квартир.
Скопированное уже через три года станет как из каменного века. А новое станет уделом уже только Америки. Китай до 80-х годов производил и вооружался МиГ-15 и МиГ-17 и машины марки ЗИС, то что СССР передал им еще после войны, и ничего более совершенного сам произвести не мог. Пока не подкинули американцы. Чип айфона может сейчас сам произвести? Отож. Только собрать то, что пришлют из Америки. А это пришлют резко начинает обламываться. Каменный век не наступит, но на пару десятилетий Китай отстанет. Если продолжит залупаться и не делать то, что ему велят страшие.