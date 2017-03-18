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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 вер, 2021 23:16
unicdima написав: Libo написав:
Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной.
Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину?
Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным?
Эти люди с корытами с европейской помойки должны сначала научиться жить как люди и не нарушать интересы других горожан. Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.
Поэтому давайте договоримся, домашнее барахло храним дома, а автобарахло на специально отведенных для этого парковках. А по дорогам будем ездить. Без пробок. Нет парковки, лень туда ехать - плати городу за 20 кв.м почасовую аренду. Не нравится - нах с пляжа в родное село и бесплатно паркуйся там в родном дворе хоть до усёра. А то развели на дорогах чертятник и еще его защищают.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 23:16
unicdima написав: Libo написав:
Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной.
Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину?
Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным?
Точно. Верещук все бы решила.
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