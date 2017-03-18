RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8540854185428543

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:16

  unicdima написав:
  Libo написав:Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. :!: Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину? :roll:

Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным?


Эти люди с корытами с европейской помойки должны сначала научиться жить как люди и не нарушать интересы других горожан. Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.
Поэтому давайте договоримся, домашнее барахло храним дома, а автобарахло на специально отведенных для этого парковках. А по дорогам будем ездить. Без пробок. Нет парковки, лень туда ехать - плати городу за 20 кв.м почасовую аренду. Не нравится - нах с пляжа в родное село и бесплатно паркуйся там в родном дворе хоть до усёра. А то развели на дорогах чертятник и еще его защищают. :o
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10160
З нами з: 14.11.11
Подякував: 398 раз.
Подякували: 4259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:16

  unicdima написав:
  Libo написав:Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. :!: Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.
И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину? :roll:

Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным?

Точно. Верещук все бы решила.
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4263
З нами з: 05.09.06
Подякував: 517 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 00:00

Еще раз про инфляцию ...
Стоимость новых авто в США за год выросла на 7%, а подержанных на 32%.
В чем тут дело? :roll:
С новыми проблема, не хватает чипов, надо долго ждать, очередь на машину как в когда-то в совдепии, а подержанные доступнее.
Тарятся. Сворачивания смягчения не ждут, как ваши некоторые. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10160
З нами з: 14.11.11
Подякував: 398 раз.
Подякували: 4259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 00:53

  Libo написав:Еще раз про инфляцию ...
Стоимость новых авто в США за год выросла на 7%, а подержанных на 32%.
В чем тут дело? :roll:
С новыми проблема, не хватает чипов, надо долго ждать, очередь на машину как в когда-то в совдепии, а подержанные доступнее.
Тарятся. Сворачивания смягчения не ждут, как ваши некоторые. :wink:

Так, глядишь, и сами свои битки ремонтировать начнут. Накроется тогда наш авторынок.
airmax78
 
Повідомлень: 39602
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8540854185428543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 59, 60, 61
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
607 293798
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 21:34
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2136, 2137, 2138
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21374 3869532
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 21:20
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97684)
16.09.2021 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.