Додано: Сер 15 вер, 2021 23:16

unicdima написав: Libo написав: Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной. Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.

И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину? Боксёру риспект. Решительно давить этих паркогадов гривной.Пусть уберут свои корыта с улиц и дворов, найдут себе паркоместа на стоянке или вернут их на европомойку.И впредь, прежде чем покупать, пусть думают своей башкой, а где и за что я буду парковать свою машину?

Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным? Люди ставили машины у своих домов когда твой боксер еще был обычным бандюком у Рыбки, то почему теперь они должны платить за это бандюку которого сделали мером Фирташ с Левочкиным?

Эти люди с корытами с европейской помойки должны сначала научиться жить как люди и не нарушать интересы других горожан. Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.Поэтому давайте договоримся, домашнее барахло храним дома, а автобарахло на специально отведенных для этого парковках. А по дорогам будем ездить. Без пробок. Нет парковки, лень туда ехать - плати городу за 20 кв.м почасовую аренду. Не нравится - нах с пляжа в родное село и бесплатно паркуйся там в родном дворе хоть до усёра. А то развели на дорогах чертятник и еще его защищают.