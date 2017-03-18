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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 06:06
airmax78 написав: Libo написав:
Еще раз про инфляцию ...
Стоимость новых авто в США за год выросла на 7%, а подержанных на 32%.
В чем тут дело?
С новыми проблема, не хватает чипов, надо долго ждать, очередь на машину как в когда-то в совдепии, а подержанные доступнее.
Тарятся. Сворачивания смягчения не ждут, как ваши некоторые.
Так, глядишь, и сами свои битки ремонтировать начнут. Накроется тогда наш авторынок.
С парковкой боксёр сильнее наедет, можете свои еврокорыта сюда гнать. Тут движуха. Заберут сейчас всё.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:25
hume написав:
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78)
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:29
airmax78 написав: hume написав:
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.
Ога.
Это здорово!
Главное, терпеть в другом месте.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:30
rjkz написав: hume написав:
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78)
ниче вы не шарите. Там канал должен впитывать в себя все выхлопы! А не вонять как Конг думает
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:36
sequence написав: rjkz написав: hume написав:
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78)
ниче вы не шарите. Там канал должен впитывать в себя все выхлопы! А не вонять как Конг думает
там еще и подольский мост с его левоповоповоротным съездом и метро дымку и звучков поддаст, но это все несущественно
главное шоп глаз отдыхал
ну и каналы, ессно
в них вся наша сила
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:39
rjkz написав: airmax78 написав: hume написав:
Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))
Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.
Ога.
Это здорово!
Главное, терпеть в другом месте.
Так отож
Максим живет в добротной сталинке, а топит как классно жить в модных МОПах
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:44
ОП White Lines говорит, что всё что хоть как то видовое на Голосиевкий лес у них с руками поотрывали по 3000 у.е метр.
И это прямо над крупной автомобильной развязкой.
Вы в такое верите?
Где столько ценителей модных МОПов набрали?
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