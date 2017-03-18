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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8540854185428543

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:06

  airmax78 написав:
  Libo написав:Еще раз про инфляцию ...
Стоимость новых авто в США за год выросла на 7%, а подержанных на 32%.
В чем тут дело? :roll:
С новыми проблема, не хватает чипов, надо долго ждать, очередь на машину как в когда-то в совдепии, а подержанные доступнее.
Тарятся. Сворачивания смягчения не ждут, как ваши некоторые. :wink:

Так, глядишь, и сами свои битки ремонтировать начнут. Накроется тогда наш авторынок.


С парковкой боксёр сильнее наедет, можете свои еврокорыта сюда гнать. Тут движуха. Заберут сейчас всё.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:25

  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))


"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:29

  airmax78 написав:
  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))

Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.


Ога.
Это здорово!
Главное, терпеть в другом месте.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:30

  rjkz написав:
  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))


"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78) :mrgreen:

ниче вы не шарите. Там канал должен впитывать в себя все выхлопы! А не вонять как Конг думает
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))


"Он прекрасен" (ТМ эйрмакс78) :mrgreen:

ниче вы не шарите. Там канал должен впитывать в себя все выхлопы! А не вонять как Конг думает
там еще и подольский мост с его левоповоповоротным съездом и метро дымку и звучков поддаст, но это все несущественно
главное шоп глаз отдыхал
ну и каналы, ессно
в них вся наша сила
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:39

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Блёё, рыбальсеий в такой выхлопной дымке стоит, что не спасает ничего. Шесть плотно стоящих рядов, невысокая застройка и непродуваемые дворы колодцы способствуют лёгкому скрежету сажи на зубах. Это пздц. Шум поезда вторично))

Готов терпеть сам и заставлю терпеть семью. Красота требует жертв.


Ога.
Это здорово!
Главное, терпеть в другом месте.
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Так отож
Максим живет в добротной сталинке, а топит как классно жить в модных МОПах
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:44

ОП White Lines говорит, что всё что хоть как то видовое на Голосиевкий лес у них с руками поотрывали по 3000 у.е метр.
И это прямо над крупной автомобильной развязкой.
Вы в такое верите?
Где столько ценителей модных МОПов набрали?
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