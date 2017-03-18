Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В Рыбальском будет своя экосистема.
- ЖД - строится мост с перспективой метро по нему - Автотрасса - ТЕЦ - ЛЭП с двух сторон (одна из них через Днепр 750кВ) - школ-0 - садики -0 - поликлиники -0 - общественный транспорт -0
Если б не волшебство модный МОПов, не представляю как такое можно продать.
Зеленый оазис в каждом дворе. Буйство зелени на бульваре, паркинг оптимизированный под электромобили, велопарковки, атмосфера счастья. PS Вы не следите за стремительным развитием экосистемы комплекса. Там УЖЕ построена одни из лучших школ в Украине и детский сад при ней.
кстати в контексте дискуссии о рыбальском и вайт лайнз вчера никто кроме первого не отреагировал на рендеры ривердейла, а ведь там все еще круче - «власна ричка», текущая из вонючих совских болот, жд в непосредственной близости, демеевская площадь с ее ужасной экологией и шумом, глиссада на жуляны над головой, крематорий , но! при всем при этом шикарные рендеры архиматики, метро, прицентралье, лыбидская с ее трц и канешна же хорошая реклама посмотрим на цены и продажи) думаю цокот копыт будет знатный)
зы: а, забыл - там еще от маргариновой фабрики иногда попахивает, плюс запах жженых ногтей из крематория, брр
Первый написав:« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…
Та забей. Мало ли, что там где банкротится. У нас даже Премьер-Министр был, отрицавший влияние мировой экономики на внутренний рынок ("я зачинила двері кризі"), что уже с риелторов спрашивать...
Тем временем, акции крупнейших застройщиков Китая на фоне Evergrande:
барабашов написав:[ Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.
Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг.
Дом что сейчас в +-200 стоит и вышел при Юще полляма тоже по словам рыл памятник, а у моих многих знакомых и за 1млн дома, и дороже, по 10 лет бУхали деньги туда, думали наверно что Ющ и Янек это навсегда, как Ху.,йло. У меня коммуналкой все просматривавшие объект интересовались, и это при максимум 300уе платежей с отоплением, в дом же хороший и прислуга нужна двор содержать, и отопление дороже выйдет чем у пентхауса с окнами на Юг-ЮгЗпд. Да и дом за городом это минимум 15км в центр - это ещё расходы на такси, газ-бензин на джип/седан, детям как в школу - х.з. Короче никто мне не говорил, что пойду куплю дом дешевле больше новее и лучше, если червонец не скинешь ещё...