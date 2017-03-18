Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

hume написав: барабашов написав: [

Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки. Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.

Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг. Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг.

Дом что сейчас в +-200 стоит и вышел при Юще полляма тоже по словам рыл памятник, а у моих многих знакомых и за 1млн дома, и дороже, по 10 лет бУхали деньги туда, думали наверно что Ющ и Янек это навсегда, как Ху.,йло.У меня коммуналкой все просматривавшие объект интересовались, и это при максимум 300уе платежей с отоплением, в дом же хороший и прислуга нужна двор содержать, и отопление дороже выйдет чем у пентхауса с окнами на Юг-ЮгЗпд.Да и дом за городом это минимум 15км в центр - это ещё расходы на такси, газ-бензин на джип/седан, детям как в школу - х.з.Короче никто мне не говорил, что пойду куплю дом дешевле больше новее и лучше, если червонец не скинешь ещё...