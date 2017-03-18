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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8542854385448545>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:27

  airmax78 написав:В Рыбальском будет своя экосистема.

- ЖД
- строится мост с перспективой метро по нему
- Автотрасса
- ТЕЦ
- ЛЭП с двух сторон (одна из них через Днепр 750кВ)
- школ-0
- садики -0
- поликлиники -0
- общественный транспорт -0

Если б не волшебство модный МОПов, не представляю как такое можно продать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:- школ-0
- садики -0
- поликлиники -0
- общественный транспорт -0
такие жирные бизнес ниши пустуют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:38

  UA написав:
  airmax78 написав:В Рыбальском будет своя экосистема.

- ЖД
- строится мост с перспективой метро по нему
- Автотрасса
- ТЕЦ
- ЛЭП с двух сторон (одна из них через Днепр 750кВ)
- школ-0
- садики -0
- поликлиники -0
- общественный транспорт -0

Если б не волшебство модный МОПов, не представляю как такое можно продать.

Зеленый оазис в каждом дворе. Буйство зелени на бульваре, паркинг оптимизированный под электромобили, велопарковки, атмосфера счастья.
PS Вы не следите за стремительным развитием экосистемы комплекса. Там УЖЕ построена одни из лучших школ в Украине и детский сад при ней.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:43

  vitaliian написав:
  UA написав:- школ-0
- садики -0
- поликлиники -0
- общественный транспорт -0
такие жирные бизнес ниши пустуют.

Потому что на взятках разоришься. И даже если разоришься - с документами будет все не слава богу, иначе как с тебя еще денег взять?
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати в контексте дискуссии о рыбальском и вайт лайнз
вчера никто кроме первого не отреагировал на рендеры ривердейла, а ведь там все еще круче - «власна ричка», текущая из вонючих совских болот, жд в непосредственной близости, демеевская площадь с ее ужасной экологией и шумом, глиссада на жуляны над головой, крематорий , но!
при всем при этом шикарные рендеры архиматики, метро, прицентралье, лыбидская с ее трц и канешна же хорошая реклама
посмотрим на цены и продажи) думаю цокот копыт будет знатный)

зы: а, забыл - там еще от маргариновой фабрики иногда попахивает, плюс запах жженых ногтей из крематория, брр
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:11

Пам’ятаю як не вірили мені що на Іоана Павла другого буде гарненько і там можна жити.

Всім доброго, чудового, теплого, осіннього ранку:-)

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:15

  Первый написав:« Независимо от суммы им предложат вернуть 10% инвестиций и процентов по WMP сразу и выплачивать по 10% в квартал потом, либо расплатиться недвижимостью, либо зачесть инвестиции в качестве взноса в объекты недвижимости» прям біда бідося…


Та забей. Мало ли, что там где банкротится. У нас даже Премьер-Министр был, отрицавший влияние мировой экономики на внутренний рынок ("я зачинила двері кризі"), что уже с риелторов спрашивать...

Тем временем, акции крупнейших застройщиков Китая на фоне Evergrande:
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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

  hume написав:
  барабашов написав:[
Это не Киев, центр Днепра, рядом с еврейским мавзолеем Менорой, цены на газоблок рядом не радуют, уже есть и в полтора раза дороже за метр, чем мне дают, и это голые стены, но однушки дельмаровской свечки-общажки.

Думаю нужно идти на этот шаг. Не популярны нынче большие квартиры. Кто модет себе такое позволить в Днепре живут в домах. А в город, как вы уже подметили, новая кровь ехать не хочет, скорее из. Думаю нужно собраться и заставить себя пойти на такой неприятный шаг.

Дом что сейчас в +-200 стоит и вышел при Юще полляма тоже по словам рыл памятник, а у моих многих знакомых и за 1млн дома, и дороже, по 10 лет бУхали деньги туда, думали наверно что Ющ и Янек это навсегда, как Ху.,йло.
У меня коммуналкой все просматривавшие объект интересовались, и это при максимум 300уе платежей с отоплением, в дом же хороший и прислуга нужна двор содержать, и отопление дороже выйдет чем у пентхауса с окнами на Юг-ЮгЗпд.
Да и дом за городом это минимум 15км в центр - это ещё расходы на такси, газ-бензин на джип/седан, детям как в школу - х.з.
Короче никто мне не говорил, что пойду куплю дом дешевле больше новее и лучше, если червонец не скинешь ещё...
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

zРадио
Якщо Я ріелтор то Ти сліпий іпанат
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:35

  барабашов написав:Дом что сейчас в +-200 стоит и вышел при Юще полляма тоже по словам рыл памятник, а у моих многих знакомых и за 1млн дома, и дороже, по 10 лет бУхали деньги туда, думали наверно что Ющ и Янек это навсегда, как Ху.,йло.
У меня коммуналкой все просматривавшие объект интересовались, и это при максимум 300уе платежей с отоплением, в дом же хороший и прислуга нужна двор содержать, и отопление дороже выйдет чем у пентхауса с окнами на Юг-ЮгЗпд.
Да и дом за городом это минимум 15км в центр - это ещё расходы на такси, газ-бензин на джип/седан, детям как в школу - х.з.
Короче никто мне не говорил, что пойду куплю дом дешевле больше новее и лучше, если червонец не скинешь ещё...

когда проектировал свой домик, старался глубоко вникнуть в тему теплопотерь, утепления и отопления. на строимдоме есть парень, который профессионально рассчитывает теплопотери разных узлов (не в смарткалке), выкладывает результаты и т.д., очень грамотный. перечитывал его сообщения, и в конце наткнулся на банальный вывод - лучший способ снижения теплопотерь - это уменьшение отапливаемой кубатуры :mrgreen: и его совет, начинать с обрезки всего ненужного, а потом уже думать над утеплениями. я так и поступил, резал где мог и уложился в ~120 квм, влезло три хороших спальни по сержику (13 15 и 17квм), два санузла, нормальная прихожая, тех помещение 8 квм, и кухня гостишка 45. жду запуска отопления и зимы, чтобы сверить реальные теплопотери с рассчетными. небольшая общая площадь позволила обойтись одним этажом, что тоже очень комфортно на самом деле
trololo
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