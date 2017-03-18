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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8542854385448545

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:21

trololo
Это вы говорите за дом который сейчас только построен вами
Я говорю задома которым минимум лет 10
И которые всё равно построены на отшибе пусть и у самой чистой речки в Европе
Какая итоговая калькуляция у вас по объекту? С участком конечно. И общий метраж без сараев и мастерских.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:25

  Первый написав:zРадио
Якщо Я ріелтор то Ти сліпий іпанат
Выбирайте пожалуйста выражения
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:44

  барабашов написав:trololo
Это вы говорите за дом который сейчас только построен вами
Я говорю задома которым минимум лет 10
И которые всё равно построены на отшибе пусть и у самой чистой речки в Европе
Какая итоговая калькуляция у вас по объекту? С участком конечно. И общий метраж без сараев и мастерских.


122 квм, ушло около 70к (без участка, они выросли в 2 раза за год, потому нет смысла писать), фасад закончил (ceresit visage), готовая стяжка, утепления перекрытия 30 см ваты, ТП (совмещенные с фундаментом), стены под покраску выготовлены, еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.

домик в лесу фактически, собираю маслята в 2 метрах от террасы :mrgreen: по приезду в киев еще сутки привыкаю к воздуху, контраст конечно значительный.
trololo
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  #<1 ... 8542854385448545
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