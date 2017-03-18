барабашов написав:trololo
Это вы говорите за дом который сейчас только построен вами
Я говорю задома которым минимум лет 10
И которые всё равно построены на отшибе пусть и у самой чистой речки в Европе
Какая итоговая калькуляция у вас по объекту? С участком конечно. И общий метраж без сараев и мастерских.
122 квм, ушло около 70к (без участка, они выросли в 2 раза за год, потому нет смысла писать), фасад закончил (ceresit visage), готовая стяжка, утепления перекрытия 30 см ваты, ТП (совмещенные с фундаментом), стены под покраску выготовлены, еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.
домик в лесу фактически, собираю маслята в 2 метрах от террасы
по приезду в киев еще сутки привыкаю к воздуху, контраст конечно значительный.