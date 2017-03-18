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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:21

trololo
Это вы говорите за дом который сейчас только построен вами
Я говорю задома которым минимум лет 10
И которые всё равно построены на отшибе пусть и у самой чистой речки в Европе
Какая итоговая калькуляция у вас по объекту? С участком конечно. И общий метраж без сараев и мастерских.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:25

  Первый написав:zРадио
Якщо Я ріелтор то Ти сліпий іпанат
Выбирайте пожалуйста выражения
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:44

  барабашов написав:trololo
Это вы говорите за дом который сейчас только построен вами
Я говорю задома которым минимум лет 10
И которые всё равно построены на отшибе пусть и у самой чистой речки в Европе
Какая итоговая калькуляция у вас по объекту? С участком конечно. И общий метраж без сараев и мастерских.


122 квм, ушло около 70к (без участка, они выросли в 2 раза за год, потому нет смысла писать), фасад закончил (ceresit visage), готовая стяжка, утепления перекрытия 30 см ваты, ТП (совмещенные с фундаментом), стены под покраску выготовлены, еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.

домик в лесу фактически, собираю маслята в 2 метрах от террасы :mrgreen: по приезду в киев еще сутки привыкаю к воздуху, контраст конечно значительный.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:55

  kingkongovets написав:..плюс запах жженых ногтей из крематория, брр

запах ногтей вкупе с запахом пряностей с Рошена создадут неповторимый купаж
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..плюс запах жженых ногтей из крематория, брр

запах ногтей вкупе с запахом пряностей с Рошена создадут неповторимый купаж
а разве у рошена на демеевке осталось производство? бздит там именно маргаринка, рошеновский простир там как раз в плюс
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:00

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:..плюс запах жженых ногтей из крематория, брр

запах ногтей вкупе с запахом пряностей с Рошена создадут неповторимый купаж
а разве у рошена на демеевке осталось производство? бздит там именно маргаринка, рошеновский простир там как раз в плюс

а я вот и не знаю. Редко там бываю
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:04

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  J_P написав:Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))

а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?


Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.
Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарах
Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать

To Serg-ik: даже если у вас нет авто, вы доплачиваете 10-15% на кв метре жилого за "двор без машин".

To Faceless: Обязать застройщика продавать в паре квартиру и паркоместо - плохая идея. Просто для всеобщего спокойствия и хорошего эстетического вида, прайс на квартиры тупо поднять на 10-15% а на паркоместа опустить на 25-30%. Общая рентабельность та же. И это при соотношении квартир/паркингов 2:1.

Для "ипеней" и прочих "вышгородов" необходимо на 100 квартир строить 75 паркингов (мои личные наблюдения, - чисто "на глаз"), что даст возможность опустить цену последних на 35-40%.

Еще вариант для пригорода - где земля намного дешевле - строить отдельный многоуровневый паркинг как в ЖК Город Цветов и продавать их по 5-7 тыщ (В упомянутом ЖК начинали с 11К).

Кстати, хорошее намечалось решение по парковкам в этом ЖК - два 5-ти этажных паркинга на 4 дома, но застройщик в процессе "зажрался" (а власть не проконтролировала), и вместо двух паркингов выгнал 1 паркинг + 1 жилой дом. Теперь там с парковкой полная жопа....

И опять To Faceless: Полностью согласен с вами, что "...запросы общества... нужно годами жёстко воспитывать"
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:05

  trololo написав:..еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.
..
Бытовую технику забыли ИМХО. Думаю, это и правда скромно. Но вовсе необязательно делать прямо все сразу.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:19

  sequence написав:
  trololo написав:..еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.
..
Бытовую технику забыли ИМХО. Думаю, это и правда скромно. Но вовсе необязательно делать прямо все сразу.


ну бытовуха это входит в кухню. да, хотел все быстро закончить, но пока закончились только бабосы :mrgreen: приходится упрощать себе жизьн и отказываться от всяких там излишеств в виде скрытых дверей и плинтусов. потому пока шевелю где могу своими силами, материалов накуплено, было бы желание пахать. лучше растянуть, чем лепить ламинат и натяжные потолки. тем более внешне дом выглядит неплохо (дорогой фасад и водосточка), надо еще фасадное освещение смонтировать, но результат радует. впрочем, и без косяков не обошлось.

недалеко на таком же участке строится два сипа на продажу. симпатично, но как по мне бестолково. от цены я поржал. выставили за 150к (6 соток, 200 квм с фасадным гаражом, два этажа). потом пропало. позавчера смотрю - уже 170 :mrgreen: Бог в помощь, как говорится. при такой цене ОСП и дерева, сип вообще не имеет смысла имхо
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:35

  Libo написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Пользователи соцсетей возмущены, что неохраняемая парковка в спальном районе стала обходиться в 70 грн/день, а потому ездить на работу общественным транспортом бессмысленно.

Чиновничье жлобство. Что стало лучше после оплаты? Охрана имущества? Или появилась альтернатива платной парковке возле дома? У всех безвыходная ситуация и на этом тупо наживаются
Р.S. У меня авто нет


Проезжая (от слова ездить) часть делается, чтобы по ней ездили, тротуары для того, чтобы по ним ходили пешеходы, газоны, чтобы на них росла травка, дворы, чтобы в них бегали дети и мужики играли в домино.
А не для ржавых корыт с европоймойки.
:lol: :lol: :lol:

Вроде все впишете правильно, но...
Для меня ПозДняки ассоциируются с новостройками в NJ вдоль Гудзона. И если в этой части NJ жилых высоток гораздо меньше чем на ПозДняках, то парковок в мульон раз больше...
Вопрос к властям: Кто-то думал строить многоэтажные паркинги в жк подобных мордору? Если бы думал, я бы оправдал нововведение "70 гр на улице". А так людей поставили раком и тупо стригут бабло.
Далее: машин в условном "центре" станет днем больше. И не только из-за отсутствия разности цены парковки. А от отсутствия мозгов у градоначальников. Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...
J_P
 
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