Додано: Чет 16 вер, 2021 12:04

Faceless написав: Serg-ik написав: J_P написав: Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" ))) Да, для условного "Сержика" цена в "ипенях" вырастет на 15%. И это нормально, это плата за "цивилизацию" )))

а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире? а что если конкретный Сержик-фанат Киевпастранса, убеждённый пешеход, бла-бла-карщик и арендатор авто к морю? Это еще более цивилизованно, чем паркинг под авто. Всё равно паркоместо внагрузку к квартире?



Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.

Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарах

Тут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать Как минимум, неявно - паркинги нужно закладывать и строить, вне зависимости от того, как их раскупают на раннем этапе.Хотя идёя всегда продавать в паре тоже интересная, но не уверен, не противоречит ли законодательству. Если что, всегда можно сдавать. А спрос на них вырастет, если попутно драконить за парковку во дворе, обочинах и тротуарахТут я не совсем согласен с Конгом касательно "запроса общества". Оно никогда само не появится. Его нужно годами жёстко воспитывать

: даже если у вас нет авто, вы доплачиваете 10-15% на кв метре жилого за "двор без машин".: Обязать застройщика продавать в паре квартиру и паркоместо - плохая идея. Просто для всеобщего спокойствия и хорошего эстетического вида, прайс на квартиры тупо поднять на 10-15% а на паркоместа опустить на 25-30%. Общая рентабельность та же. И это при соотношении квартир/паркингов 2:1.Для "ипеней" и прочих "вышгородов" необходимо на 100 квартир строить 75 паркингов (мои личные наблюдения, - чисто "на глаз"), что даст возможность опустить цену последних на 35-40%.Еще вариант для пригорода - где земля намного дешевле - строить отдельный многоуровневый паркинг как в ЖК Город Цветов и продавать их по 5-7 тыщ (В упомянутом ЖК начинали с 11К).Кстати, хорошее намечалось решение по парковкам в этом ЖК - два 5-ти этажных паркинга на 4 дома, но застройщик в процессе "зажрался" (а власть не проконтролировала), и вместо двух паркингов выгнал 1 паркинг + 1 жилой дом. Теперь там с парковкой полная жопа....И опять: Полностью согласен с вами, что "...запросы общества... нужно годами жёстко воспитывать"