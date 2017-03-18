Вроде все впишете правильно, но...Для меня ПозДняки ассоциируются с новостройками в NJ вдоль Гудзона. И если в этой части NJ жилых высоток гораздо меньше чем на ПозДняках, то парковок в мульон раз больше...Вопрос к властям: Кто-то думал строить многоэтажные паркинги в жк подобных мордору? Если бы думал, я бы оправдал нововведение "70 гр на улице". А так людей поставили раком и тупо стригут бабло.Далее: машин в условном "центре" станет днем больше. И не только из-за отсутствия разности цены парковки. А от отсутствия мозгов у градоначальников. Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...