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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8544854585468547>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:39

  trololo написав:.. при такой цене ОСП и дерева, сип вообще не имеет смысла
имхо

ОСП уже вдвое с весны подешевело))
но застройщик этого "не заметил"
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:41

Из свежих результатов обследования домохозяйств - их количество падает, и в сельской местности, и в городах. Либо, кажется, убеждал, что потребность в штучном количестве жилья растет - вот и ответ. Падает.

Еще символично то, что обычная посудомоечная машина оказалась предметом роскоши, которую могут себе позволить менее 2% домохозяйств. Зато в 22% домов и квартир пересичных есть швейные машины - то ли как бесхозный антиквариат, то ли для экономиии на ремонте одежды. Не знаю. Каждый решит для себя...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... esd_20.zip
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 16 вер, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав: Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...


Нельзя просто взять, и удлинить составы. Для этого надо увеличить все станции на ветке, а не только новые, это нереально.
Разгрузить зелёную ветку, и в особенности - станции пересадки на ней, можно только новой веткой, возможно кольцевой
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Из свежих результатов обследования домохозяйств - их количество падает, и в сельской местности, и в городах. Либо, кажется, убеждал, что потребность в штучном количестве жилья растет - вот и ответ. Падает.

Еще символично то, что обычная посудомоечная машина оказалась предметом роскоши, которую могут себе позволить менее 2% домохозяйств. Зато в 22% домов и квартир пересичных есть швейные машины - то ли как бесхозный антиквариат, то ли для экономиии на ремонте одежды. Не знаю. Каждый решит для себя...

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... esd_20.zip


Посудомойку в микрокухне в хруще впринципе тяжело всунуть, так что "не имеют" не равно "не могут себе позволить". Сравните с количеством кондиционеров - тут явно причина не в "могут позволить"
А швейные машинки действительно с совдеповских времен много у кого остались
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:44

  J_P написав:Вроде все впишете правильно, но...
Для меня ПозДняки ассоциируются с новостройками в NJ вдоль Гудзона. И если в этой части NJ жилых высоток гораздо меньше чем на ПозДняках, то парковок в мульон раз больше...
Вопрос к властям: Кто-то думал строить многоэтажные паркинги в жк подобных мордору? Если бы думал, я бы оправдал нововведение "70 гр на улице". А так людей поставили раком и тупо стригут бабло.
Далее: машин в условном "центре" станет днем больше. И не только из-за отсутствия разности цены парковки. А от отсутствия мозгов у градоначальников. Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...


Питання багатогранне.

В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові….
Жизнь - боль:-(

На Драгоманова/ахметовій :-) гігантський підземний паркінг. Напівпустий…

Вільнолюдям страдать. По іншому нізя
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.

явное презрение к небогатым людям
Поэтому давайте договоримся, домашнее барахло храним дома, а автобарахло на специально отведенных для этого парковках.
Давайте Вы ответите на вопрос, на который Кингконговец не захотел ответить: Сколько официальных паркомест всех типов имеется на Позняках? Вам из Америки виднее, ЦРУ и Гугл знают всё.
А по дорогам будем ездить. Без пробок. Нет парковки, лень туда ехать - плати городу за 20 кв.м почасовую аренду.
если у всех , кто вчера парковался даром, завтра найдутся деньги, все заплатят, дороги станут свободнее??
Не нравится - нах с пляжа в родное село и бесплатно паркуйся там в родном дворе хоть до усёра. А то развели на дорогах чертятник и еще его защищают.

почему не сказали об этом в момент утверждения плана застройки?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:50

  Faceless написав:
Посудомойку в микрокухне в хруще впринципе тяжело всунуть, так что "не имеют" не равно "не могут себе позволить".


Позвольте заметить, что в хрущах и пр. микрокухонных помещениях живут не 98,2% населения, а сильно меньше - <80%, если взять всю страну и <70%, если взять города. И тем не менее - результаты видите сами.

Давайте что-то еще - "украинцы любят мыть посуду", или другое не связанное с уровнем благосостояния объяснение :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:57

  Serg-ik написав:.. Сколько официальных паркомест всех типов имеется на Позняках? ..
выше Первый написал.
Все за что надо платить, не пользуется спросом у вильнолюдей. Вот и весь сказ. Потому только штрафы. Это еще штрафы какие-то гуманные. Знакомая на Подоле сказала, что штраф со скидкой 50% обошелся ей 175 грн, а платный паркинг рядом стоит 350 грн за день.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:58

  zРадио написав:.. "украинцы любят мыть посуду"

едят в ресторанах!
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Позвольте заметить, что в хрущах и пр. микрокухонных помещениях живут не 98,2% населения, а сильно меньше - <80%, если взять всю страну и <70%, если взять города. И тем не менее - результаты видите сами.

Давайте что-то еще - "украинцы любят мыть посуду", или другое не связанное с уровнем благосостояния объяснение :)

Ну так все равно большинство. Так посудомойка и не нужна 100% населения, даже те, кто может вполне себе позволить и есть куда её втулить - не всегда ставят посудомойку, это все субъективно и далеко не первостепенная потребность.
Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить
Faceless
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