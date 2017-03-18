Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Из свежих результатов обследования домохозяйств - их количество падает, и в сельской местности, и в городах. Либо, кажется, убеждал, что потребность в штучном количестве жилья растет - вот и ответ. Падает.
Еще символично то, что обычная посудомоечная машина оказалась предметом роскоши, которую могут себе позволить менее 2% домохозяйств. Зато в 22% домов и квартир пересичных есть швейные машины - то ли как бесхозный антиквариат, то ли для экономиии на ремонте одежды. Не знаю. Каждый решит для себя...
J_P написав: Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...
Нельзя просто взять, и удлинить составы. Для этого надо увеличить все станции на ветке, а не только новые, это нереально. Разгрузить зелёную ветку, и в особенности - станции пересадки на ней, можно только новой веткой, возможно кольцевой
zРадио написав:Из свежих результатов обследования домохозяйств - их количество падает, и в сельской местности, и в городах. Либо, кажется, убеждал, что потребность в штучном количестве жилья растет - вот и ответ. Падает.
Еще символично то, что обычная посудомоечная машина оказалась предметом роскоши, которую могут себе позволить менее 2% домохозяйств. Зато в 22% домов и квартир пересичных есть швейные машины - то ли как бесхозный антиквариат, то ли для экономиии на ремонте одежды. Не знаю. Каждый решит для себя...
Посудомойку в микрокухне в хруще впринципе тяжело всунуть, так что "не имеют" не равно "не могут себе позволить". Сравните с количеством кондиционеров - тут явно причина не в "могут позволить" А швейные машинки действительно с совдеповских времен много у кого остались
J_P написав:Вроде все впишете правильно, но... Для меня ПозДняки ассоциируются с новостройками в NJ вдоль Гудзона. И если в этой части NJ жилых высоток гораздо меньше чем на ПозДняках, то парковок в мульон раз больше... Вопрос к властям: Кто-то думал строить многоэтажные паркинги в жк подобных мордору? Если бы думал, я бы оправдал нововведение "70 гр на улице". А так людей поставили раком и тупо стригут бабло. Далее: машин в условном "центре" станет днем больше. И не только из-за отсутствия разности цены парковки. А от отсутствия мозгов у градоначальников. Вы случайно не обращали внимание, что в том же NY составы поездов в метро гораздо короче станций? ))) А у нас, на позДняковской ветке, которую построили совсем недавно? Было бы не 5 а 7или 8 вагонов, может больше бы народу ездило б в метро...
Питання багатогранне.
В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові…. Жизнь - боль:-(
На Драгоманова/ахметовій гігантський підземний паркінг. Напівпустий…
Libo написав:Если ты считаешь, что можешь оккупировать 20 кв.м проезжей части своей авторухлядью, то завтра появится чел, который посчитает что и у него есть право на такие же 20 кв.м на дороге под склад для его домашнего барахла.
явное презрение к небогатым людям
Поэтому давайте договоримся, домашнее барахло храним дома, а автобарахло на специально отведенных для этого парковках.
Давайте Вы ответите на вопрос, на который Кингконговец не захотел ответить: Сколько официальных паркомест всех типов имеется на Позняках? Вам из Америки виднее, ЦРУ и Гугл знают всё.
А по дорогам будем ездить. Без пробок. Нет парковки, лень туда ехать - плати городу за 20 кв.м почасовую аренду.
если у всех , кто вчера парковался даром, завтра найдутся деньги, все заплатят, дороги станут свободнее??
Не нравится - нах с пляжа в родное село и бесплатно паркуйся там в родном дворе хоть до усёра. А то развели на дорогах чертятник и еще его защищают.
почему не сказали об этом в момент утверждения плана застройки?
Faceless написав: Посудомойку в микрокухне в хруще впринципе тяжело всунуть, так что "не имеют" не равно "не могут себе позволить".
Позвольте заметить, что в хрущах и пр. микрокухонных помещениях живут не 98,2% населения, а сильно меньше - <80%, если взять всю страну и <70%, если взять города. И тем не менее - результаты видите сами.
Давайте что-то еще - "украинцы любят мыть посуду", или другое не связанное с уровнем благосостояния объяснение
Serg-ik написав:.. Сколько официальных паркомест всех типов имеется на Позняках? ..
выше Первый написал. Все за что надо платить, не пользуется спросом у вильнолюдей. Вот и весь сказ. Потому только штрафы. Это еще штрафы какие-то гуманные. Знакомая на Подоле сказала, что штраф со скидкой 50% обошелся ей 175 грн, а платный паркинг рядом стоит 350 грн за день.
zРадио написав:Позвольте заметить, что в хрущах и пр. микрокухонных помещениях живут не 98,2% населения, а сильно меньше - <80%, если взять всю страну и <70%, если взять города. И тем не менее - результаты видите сами.
Давайте что-то еще - "украинцы любят мыть посуду", или другое не связанное с уровнем благосостояния объяснение
Ну так все равно большинство. Так посудомойка и не нужна 100% населения, даже те, кто может вполне себе позволить и есть куда её втулить - не всегда ставят посудомойку, это все субъективно и далеко не первостепенная потребность. Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить