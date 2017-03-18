Додано: Чет 16 вер, 2021 13:24

zРадио написав: Faceless написав: Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить



Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения

Внезапно вы таки начали включать вопрос потребности. Представьте, действительно, далдеко не всем нужны посудомойки, а если бы и нужны, то они далеко не в топе списка. Потому что это самое население до того поколениями без кондеров жило и не жужжало, а про посудомойки вообще слышали только по телеку из зарубежных фильмов. Потому 2% = это результат произведения [кому она нужна вообще]*[кому есть куда поставить в их жилье]*[у кого есть фин возможность]. Вы же все сводите только к последнему фактору.И да, спро - он по определению платежеспособный. Спрос - это кол-во товара, которого ХОТЯТ и МОГУТ приобрести в зависимости от цены. Выражение "платежеспособный спрос" хоть и популярно, но безграмотно