Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові…. Жизнь - боль:-(
На Драгоманова/ахметовій гігантський підземний паркінг. Напівпустий…
Вільнолюдям страдать. По іншому нізя
Вы меня озадачили... Что могло так изменится за последние 20 лет? Когда я жил на Мишуги все парковки в округе были заполнены, а квадратный метр 5-ти этажного паркинга стоил у Киевгорстроя в два раза меньше чем кв м квартиры в радиусе 100м. И эти паркинги разметали как горячие пирожки. Что же не так с паркингом на Драгоманова, который стоит по вашим словам "полупустой"? Пипл вроде должен был стать за эти 20 лет более про-европейский? (Если верить LIBO)
В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові…. Жизнь - боль:-(
На Драгоманова/ахметовій гігантський підземний паркінг. Напівпустий…
Вільнолюдям страдать. По іншому нізя
Вы меня озадачили... Что могло так изменится за последние 20 лет? Когда я жил на Мишуги все парковки в округе были заполнены, а квадратный метр 5-ти этажного паркинга стоил у Киевгорстроя в два раза меньше чем кв м квартиры в радиусе 100м. И эти паркинги разметали как горячие пирожки. Что же не так с паркингом на Драгоманова, который стоит по вашим словам "полупустой"? Пипл вроде должен был стать за эти 20 лет более про-европейский? (Если верить LIBO)
Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше? Будують те що можна продати. Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні
Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить
Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения
Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить
Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения
Посудомойка служит от 5 до 20 лет (у меня на съемной квартире Занусси 2001 года выпуска - моет аж бегом, правда подтекает). Поэтому что представляют собой эти 2%? Может это 80% от тех, у кого на сегодняшний день нет посудомоек, но есть техническая возможность их установить (как Фейслесс правильно отметил - не в каждую кухню посудомойку можно запихнуть).
airmax78 написав:.. В Рыбальском будет своя экосистема...
могу жителей Рыбальского познакомить с инженерами "nestro filterschläuche", по промышленной очистке и рекуперации воздуха. Но придется возвести купол. Заодно избавимся от шума Это и есть город будущего, правда, Макс?
Надо объект "Укрытие-2" делать. Как в Чернобыле. А внутри - "своя экосистема".
Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить
Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения
Внезапно вы таки начали включать вопрос потребности. Представьте, действительно, далдеко не всем нужны посудомойки, а если бы и нужны, то они далеко не в топе списка. Потому что это самое население до того поколениями без кондеров жило и не жужжало, а про посудомойки вообще слышали только по телеку из зарубежных фильмов. Потому 2% = это результат произведения [кому она нужна вообще]*[кому есть куда поставить в их жилье]*[у кого есть фин возможность]. Вы же все сводите только к последнему фактору. И да, спро - он по определению платежеспособный. Спрос - это кол-во товара, которого ХОТЯТ и МОГУТ приобрести в зависимости от цены. Выражение "платежеспособный спрос" хоть и популярно, но безграмотно