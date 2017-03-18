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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8544854585468547

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:04

  sequence написав:
  zРадио написав:.. "украинцы любят мыть посуду"

едят в ресторанах!


Годится! Это же объясняет и рост доли расходов на питание :mrgreen:
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные (с)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:05

  Первый написав:
Питання багатогранне.

В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові….
Жизнь - боль:-(

На Драгоманова/ахметовій :-) гігантський підземний паркінг. Напівпустий…

Вільнолюдям страдать. По іншому нізя

Вы меня озадачили... Что могло так изменится за последние 20 лет?
Когда я жил на Мишуги все парковки в округе были заполнены, а квадратный метр 5-ти этажного паркинга стоил у Киевгорстроя в два раза меньше чем кв м квартиры в радиусе 100м. И эти паркинги разметали как горячие пирожки.
Что же не так с паркингом на Драгоманова, который стоит по вашим словам "полупустой"?
Пипл вроде должен был стать за эти 20 лет более про-европейский? (Если верить LIBO)
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:09

  J_P написав:
  Первый написав:
Питання багатогранне.

В ЖК мордор є багаторівневий паркінг. ЖК заселився - паркінг довго стояв не проданий, поки не розібрали на нежитлові….
Жизнь - боль:-(

На Драгоманова/ахметовій :-) гігантський підземний паркінг. Напівпустий…

Вільнолюдям страдать. По іншому нізя

Вы меня озадачили... Что могло так изменится за последние 20 лет?
Когда я жил на Мишуги все парковки в округе были заполнены, а квадратный метр 5-ти этажного паркинга стоил у Киевгорстроя в два раза меньше чем кв м квартиры в радиусе 100м. И эти паркинги разметали как горячие пирожки.
Что же не так с паркингом на Драгоманова, который стоит по вашим словам "полупустой"?
Пипл вроде должен был стать за эти 20 лет более про-европейский? (Если верить LIBO)


Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше?
Будують те що можна продати.
Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:09

  Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить


Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20

  zРадио написав:
  Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить


Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения

Посудомойка служит от 5 до 20 лет (у меня на съемной квартире Занусси 2001 года выпуска - моет аж бегом, правда подтекает). Поэтому что представляют собой эти 2%? Может это 80% от тех, у кого на сегодняшний день нет посудомоек, но есть техническая возможность их установить (как Фейслесс правильно отметил - не в каждую кухню посудомойку можно запихнуть).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:24

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
В Рыбальском будет своя экосистема...

могу жителей Рыбальского познакомить с инженерами "nestro filterschläuche", по промышленной очистке и рекуперации воздуха. Но придется возвести купол. Заодно избавимся от шума
Это и есть город будущего, правда, Макс?


Надо объект "Укрытие-2" делать.
Как в Чернобыле.
А внутри - "своя экосистема".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:24

  zРадио написав:
  Faceless написав:Да банально сравните с показателем числа кондиционеров, например. Если бы вопрос упирался в финансы, с чего бы тогда была такая разница с посудомойками? Просто потому, что кондер можно и в любой хрущ втулить


Все просто - пирамида потребностей. Автомобили тоже есть у большего числа пересичных, чем кондиционеры, несмотря на то, что первые явно дороже вторых. Объясняется это тем, что на автомобилях можно зарабатывать, а на кондиционерах - только тратить. В этой картине мира платежеспособного спроса на посудомойки хватает у 2% населения

Внезапно вы таки начали включать вопрос потребности. Представьте, действительно, далдеко не всем нужны посудомойки, а если бы и нужны, то они далеко не в топе списка. Потому что это самое население до того поколениями без кондеров жило и не жужжало, а про посудомойки вообще слышали только по телеку из зарубежных фильмов. Потому 2% = это результат произведения [кому она нужна вообще]*[кому есть куда поставить в их жилье]*[у кого есть фин возможность]. Вы же все сводите только к последнему фактору.
И да, спро - он по определению платежеспособный. Спрос - это кол-во товара, которого ХОТЯТ и МОГУТ приобрести в зависимости от цены. Выражение "платежеспособный спрос" хоть и популярно, но безграмотно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

  UA написав:
  airmax78 написав:В Рыбальском будет своя экосистема.

- ЖД
- строится мост с перспективой метро по нему
- Автотрасса
- ТЕЦ
- ЛЭП с двух сторон (одна из них через Днепр 750кВ)
- школ-0
- садики -0
- поликлиники -0
- общественный транспорт -0

Если б не волшебство модный МОПов, не представляю как такое можно продать.


В ОП в "кофе" подсыпают что-то.
rjkz
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