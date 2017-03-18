Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше? Будують те що можна продати. Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні
Оценил ваш юмор ))) Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше" . Но я верю в справедливость ))) Думаю что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района. Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день. А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих. Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова? И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця". Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок. И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах. П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?
Вся проблема в ценообразовании на паркоместа. Это как с ОТ - он практически везде сидит на субсидиях, в т.ч. в Западной Европе. С паркингами то же самое. Их голая себестоимость зашкаливает. Если считать ее отдельно и пытаться продавать паркоместа базируясь на себестоимости - вылезают эти дикие прайсы в 25-30-40-60куе за место. Застройщики должны закладывать себестоимость паркомест в цену 1 кв.м квартир и коммерческой недвиги. И резервировать паркоместа за квартирами и нежилыми на какой-то период. Не выкупили в течение 24 месяцев - уходит в свободную продажу.
Faceless написав: Внезапно вы таки начали включать вопрос потребности.
Не внезапно, а в ответ на в том числе ваши упрощения, с завидной частотой переносящие собственную реальность на все общество. Мол, не знаю я никого, кто зарабатывал бы меньше 1000 долларов, значит таких и вовсе нет
Faceless написав: Представьте, действительно, далдеко не всем нужны посудомойки, а если бы и нужны, то они далеко не в топе списка
Всем, кто может их позволить, они будут улучшать качество жизни. Возможность финансирования таких вот вещей и отличает средний класс от бедного населения (у богатых эти вопросы в принципе не стоят). Вы несогласны с долей 2%? Что ж, ответ я уже дал, почему несогласны - потому что неправильно оцениваете
Faceless написав:И да, спро - он по определению платежеспособный. Спрос - это кол-во товара, которого ХОТЯТ и МОГУТ приобрести в зависимости от цены. Выражение "платежеспособный спрос" хоть и популярно, но безграмотно
Надо же, какими безграмотными были Мальтус и Кейнс
zРадио написав:Всем, кто может их позволить, они будут улучшать качество жизни.
Кстати, не всем. Есть те, у кого они есть, и ими не пользуются, и не ставят потом уже после новог оремонта или в новой квартире.
zРадио написав:Что ж, ответ я уже дал, почему несогласны - потому что неправильно оцениваете
Это тоже лишь ваша субъективная оценка, что правильно, что нет
zРадио написав:Надо же, какими безграмотными были Мальтус и Кейнс
Во-первых, вам сначала стоит проверить оригиналы их произведений (а не перевод), во-вторых, даже если вы таки найдете, что они использовали именно это словосочетание - то почти столетие прошло, и термин "спрос" в экономике сейчас формулируется так, как я написал выше. Платежспособной или нет может быть потребность, а спрос - это потребность, подкрепленная деньгами.
J_P написав:] Оценил ваш юмор ))) Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше" . Но я верю в справедливость и что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района. Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день. А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих. Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова? И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця". Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок. И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах. П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?
trololo написав:..еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно. ..
Бытовую технику забыли ИМХО. Думаю, это и правда скромно. Но вовсе необязательно делать прямо все сразу.
ну бытовуха это входит в кухню. да, хотел все быстро закончить, но пока закончились только бабосы приходится упрощать себе жизьн и отказываться от всяких там излишеств в виде скрытых дверей и плинтусов. потому пока шевелю где могу своими силами, материалов накуплено, было бы желание пахать. лучше растянуть, чем лепить ламинат и натяжные потолки. тем более внешне дом выглядит неплохо (дорогой фасад и водосточка), надо еще фасадное освещение смонтировать, но результат радует. впрочем, и без косяков не обошлось.
недалеко на таком же участке строится два сипа на продажу. симпатично, но как по мне бестолково. от цены я поржал. выставили за 150к (6 соток, 200 квм с фасадным гаражом, два этажа). потом пропало. позавчера смотрю - уже 170 Бог в помощь, как говорится. при такой цене ОСП и дерева, сип вообще не имеет смысла имхо
Короче пока вышло штука за метр без учёта ёбли с работниками и потраченного времени и это ещё непонятно где дом и сколько до условной Бессарабки от вас херачить, а цена участка то сколько первоначально была, копейки на общем фоне затрат или тыщщ 30?
И это, Трололо, пока есть деньги, дели участок на два адреса и ставь две батареи СЭС кВт по 35, хватит И себе на духовку и кондёры, и денег Родина 170кгрн×2 в год отвалит как раз на почти безбедную жизнь. Подумай над этим.
барабашов написав:И это, Трололо, пока есть деньги, дели участок на два адреса и ставь две батареи СЭС кВт по 35, хватит И себе на духовку и кондёры, и денег Родина 170кгрн×2 в год отвалит как раз на почти безбедную жизнь. Подумай над этим.
Весьма любопытно. Но где-то слышал краем уха про большие задолженности правительства перед поставщиками зеленки