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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85468547854885498550>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:37

  J_P написав:
  Первый написав:Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше?
Будують те що можна продати.
Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні

Оценил ваш юмор )))
Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше" . Но я верю в справедливость )))
Думаю что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района.
Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день.
А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих.
Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова?
И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця". Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок.
И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах.
П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?

Вся проблема в ценообразовании на паркоместа. Это как с ОТ - он практически везде сидит на субсидиях, в т.ч. в Западной Европе. С паркингами то же самое. Их голая себестоимость зашкаливает. Если считать ее отдельно и пытаться продавать паркоместа базируясь на себестоимости - вылезают эти дикие прайсы в 25-30-40-60куе за место. Застройщики должны закладывать себестоимость паркомест в цену 1 кв.м квартир и коммерческой недвиги. И резервировать паркоместа за квартирами и нежилыми на какой-то период. Не выкупили в течение 24 месяцев - уходит в свободную продажу.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:43

  Faceless написав:
Внезапно вы таки начали включать вопрос потребности.


Не внезапно, а в ответ на в том числе ваши упрощения, с завидной частотой переносящие собственную реальность на все общество. Мол, не знаю я никого, кто зарабатывал бы меньше 1000 долларов, значит таких и вовсе нет

  Faceless написав: Представьте, действительно, далдеко не всем нужны посудомойки, а если бы и нужны, то они далеко не в топе списка


Всем, кто может их позволить, они будут улучшать качество жизни. Возможность финансирования таких вот вещей и отличает средний класс от бедного населения (у богатых эти вопросы в принципе не стоят). Вы несогласны с долей 2%? Что ж, ответ я уже дал, почему несогласны - потому что неправильно оцениваете

  Faceless написав:И да, спро - он по определению платежеспособный. Спрос - это кол-во товара, которого ХОТЯТ и МОГУТ приобрести в зависимости от цены. Выражение "платежеспособный спрос" хоть и популярно, но безграмотно


Надо же, какими безграмотными были Мальтус и Кейнс :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Всем, кто может их позволить, они будут улучшать качество жизни.

Кстати, не всем. Есть те, у кого они есть, и ими не пользуются, и не ставят потом уже после новог оремонта или в новой квартире.
  zРадио написав:Что ж, ответ я уже дал, почему несогласны - потому что неправильно оцениваете

Это тоже лишь ваша субъективная оценка, что правильно, что нет

  zРадио написав:Надо же, какими безграмотными были Мальтус и Кейнс

Во-первых, вам сначала стоит проверить оригиналы их произведений (а не перевод), во-вторых, даже если вы таки найдете, что они использовали именно это словосочетание - то почти столетие прошло, и термин "спрос" в экономике сейчас формулируется так, как я написал выше. Платежспособной или нет может быть потребность, а спрос - это потребность, подкрепленная деньгами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:52

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:.. "украинцы любят мыть посуду"

едят в ресторанах!


Годится! Это же объясняет и рост доли расходов на питание :mrgreen:
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные (с)

Зображення

честно говоря, с расстояния 50см столбики 2019 и 2020 сливаются.
Там стоит примечание (*) по поводу питания вне дома, как раз под статью "рестораны" подойдет.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:03

  J_P написав:]
Оценил ваш юмор )))
Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше" . Но я верю в справедливость и что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района.
Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день.
А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих.
Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова?
И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця". Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок.
И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах.
П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?


https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... .09.21.pdf

Будинки роздавалися чуть не десять років тому…

Може хоч зараз продадуть:-)
Востаннє редагувалось Первый в Чет 16 вер, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А даже если и подсыпаем - что с того? Люди выходят из ОП счастливыми - разве не в этом главная цель любого бизнеса? Сделать клиента счастливым. Хотя бы на время

ясно. Значит газ весёлый через вентиляцию гоняют. Эйр такой же, как клиенты: полон оптимизма
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:10

  Первый написав:..
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... .09.21.pdf

Будинки роздавалися чуть не десять років тому…

Може хоч зараз продадуть:-)

Фигня. Там есть и мой объект (бывш. Укрбуд) с какой-то левой ценой. По факту все распродано еще три года назад
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:14

  trololo написав:
  sequence написав:
  trololo написав:..еще надо плитку, потолки ГК с теневым швом доделать, плитку на террасу кинуть (около 30квм) и отмостку (сделана), кухня, мебель... ну и двор - навес под авто, тротуарка, газоны. короче еще штук 30-40 если скромно.
..
Бытовую технику забыли ИМХО. Думаю, это и правда скромно. Но вовсе необязательно делать прямо все сразу.


ну бытовуха это входит в кухню. да, хотел все быстро закончить, но пока закончились только бабосы :mrgreen: приходится упрощать себе жизьн и отказываться от всяких там излишеств в виде скрытых дверей и плинтусов. потому пока шевелю где могу своими силами, материалов накуплено, было бы желание пахать. лучше растянуть, чем лепить ламинат и натяжные потолки. тем более внешне дом выглядит неплохо (дорогой фасад и водосточка), надо еще фасадное освещение смонтировать, но результат радует. впрочем, и без косяков не обошлось.

недалеко на таком же участке строится два сипа на продажу. симпатично, но как по мне бестолково. от цены я поржал. выставили за 150к (6 соток, 200 квм с фасадным гаражом, два этажа). потом пропало. позавчера смотрю - уже 170 :mrgreen: Бог в помощь, как говорится. при такой цене ОСП и дерева, сип вообще не имеет смысла имхо

Короче пока вышло штука за метр без учёта ёбли с работниками и потраченного времени и это ещё непонятно где дом и сколько до условной Бессарабки от вас херачить, а цена участка то сколько первоначально была, копейки на общем фоне затрат или тыщщ 30?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И это, Трололо, пока есть деньги, дели участок на два адреса и ставь две батареи СЭС кВт по 35, хватит И себе на духовку и кондёры, и денег Родина 170кгрн×2 в год отвалит как раз на почти безбедную жизнь.
Подумай над этим.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:21

  барабашов написав:И это, Трололо, пока есть деньги, дели участок на два адреса и ставь две батареи СЭС кВт по 35, хватит И себе на духовку и кондёры, и денег Родина 170кгрн×2 в год отвалит как раз на почти безбедную жизнь.
Подумай над этим.

Весьма любопытно.
Но где-то слышал краем уха про большие задолженности правительства перед поставщиками зеленки
sequence
 
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