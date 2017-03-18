Если площади участка хватит
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:27
170 не відвалить. Може 110.
Заборогованості по людям не має.
То Ахметова і ко щимлять
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про посудомойки.
Причина низкой популярности комплексная.
И немаловажный фактор, что большая часть населения не знает всех плюсов минусов владения ею.
Я и сам был скептичен лет 12-14 назад когда столкнулся у знакомых.
Но как один из ньюансов:
оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит.
Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:36
И что в этом плохого? От хорошего настроения еще никто не умирал. Скорее наоборот.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:39
Думаю що Позняки є в наявності. Можна брать.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эйрмак, например, харчуется в ресторанах, каклеты жена ему не жарит, потому у него кухня-гостинная. При таких раскладах у него максимум три тарелки за раз грязные на всю семью. Нет смысла их мыть в посудомойке.
Гостей он домой тоже не водит. Следовательно, горы посуды мыть никогда не надо.
Гостей домой не водитт-для этого есть рестораны и прочие общественные места.
Вывод: богачам посудомойки не нужны
Беднякам нужны, но у них кухни по 6-9 метров, там сложно втулить.
Остались немногочисленные потребители -жители щедрых планировок 2000-х годов. Квартиры эти по цене меж хрущами и Рыбальским, народ не слишком богат-готовит дома, а площадь кухни позволяет ставить посудомойку.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42
я больше скажу - уверен, что среднестатистический житель условного Нежина, когда произносят слово "посудомойка", сразу представляет себе мускулистую женщину из столовой. Возможно, их там и не продают, равно как и таблетки.
..
"General Motors" отзывает около 1,5 млн автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На "Автовазе" вообще не понимают, о чем идет речь."
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:46
Она на крыше прекрасно односкатной уживается, конечно соответствующего метража и направленной заранее на Юг/ЮгЗпд
Можно над огородом поставить, с этим ибонутым летом выгорать малина с огурцами меньше будет
Можно просто конструкцию из труб как угодно нагородИть на свободной сотке в углу участка
И это, Первый, вы батарею себе уже такую поставили на дачке или нет? Откуда 110кгрн, а не 200 до налогов?
ПыСы - у меня у семьи кума(он и три брата погодки все, он самый младший) 87 таких батарей уже на 1е сентября было. С участками было много проблем. Ушло денег под 3млн уже.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 16 вер, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48
Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:55
че-та вспомнилось, как в детстве продукты для заморозки за окно в авоськах вывешивали и матюкались, когда птицы выклевывали ))
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