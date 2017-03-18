Додано: Чет 16 вер, 2021 14:46

Faceless написав: барабашов написав: и ставь две батареи СЭС кВт по 35 и ставь две батареи СЭС кВт по 35

Если площади участка хватит Если площади участка хватит

Она на крыше прекрасно односкатной уживается, конечно соответствующего метража и направленной заранее на Юг/ЮгЗпдМожно над огородом поставить, с этим ибонутым летом выгорать малина с огурцами меньше будетМожно просто конструкцию из труб как угодно нагородИть на свободной сотке в углу участкаИ это, Первый, вы батарею себе уже такую поставили на дачке или нет? Откуда 110кгрн, а не 200 до налогов?ПыСы - у меня у семьи кума(он и три брата погодки все, он самый младший) 87 таких батарей уже на 1е сентября было. С участками было много проблем. Ушло денег под 3млн уже.