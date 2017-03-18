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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8547854885498550>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:и ставь две батареи СЭС кВт по 35

Если площади участка хватит :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:27

  sequence написав:
  барабашов написав:И это, Трололо, пока есть деньги, дели участок на два адреса и ставь две батареи СЭС кВт по 35, хватит И себе на духовку и кондёры, и денег Родина 170кгрн×2 в год отвалит как раз на почти безбедную жизнь.
Подумай над этим.

Весьма любопытно.
Но где-то слышал краем уха про большие задолженности правительства перед поставщиками зеленки

170 не відвалить. Може 110.
Заборогованості по людям не має.
То Ахметова і ко щимлять
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про посудомойки.
Причина низкой популярности комплексная.
И немаловажный фактор, что большая часть населения не знает всех плюсов минусов владения ею.
Я и сам был скептичен лет 12-14 назад когда столкнулся у знакомых.
Но как один из ньюансов:
оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит.
Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:36

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А даже если и подсыпаем - что с того? Люди выходят из ОП счастливыми - разве не в этом главная цель любого бизнеса? Сделать клиента счастливым. Хотя бы на время

ясно. Значит газ весёлый через вентиляцию гоняют. Эйр такой же, как клиенты: полон оптимизма

И что в этом плохого? От хорошего настроения еще никто не умирал. Скорее наоборот.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:39

  sequence написав:
  Первый написав:..
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... .09.21.pdf

Будинки роздавалися чуть не десять років тому…

Може хоч зараз продадуть:-)

Фигня. Там есть и мой объект (бывш. Укрбуд) с какой-то левой ценой. По факту все распродано еще три года назад


Думаю що Позняки є в наявності. Можна брать.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит.
Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.

Эйрмак, например, харчуется в ресторанах, каклеты жена ему не жарит, потому у него кухня-гостинная. При таких раскладах у него максимум три тарелки за раз грязные на всю семью. Нет смысла их мыть в посудомойке.
Гостей он домой тоже не водит. Следовательно, горы посуды мыть никогда не надо.
Гостей домой не водитт-для этого есть рестораны и прочие общественные места.
Вывод: богачам посудомойки не нужны
Беднякам нужны, но у них кухни по 6-9 метров, там сложно втулить.
Остались немногочисленные потребители -жители щедрых планировок 2000-х годов. Квартиры эти по цене меж хрущами и Рыбальским, народ не слишком богат-готовит дома, а площадь кухни позволяет ставить посудомойку.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:42

  Voistov написав:..
И немаловажный фактор, что большая часть населения не знает всех плюсов минусов владения ею.
..

я больше скажу - уверен, что среднестатистический житель условного Нежина, когда произносят слово "посудомойка", сразу представляет себе мускулистую женщину из столовой. Возможно, их там и не продают, равно как и таблетки.
..
"General Motors" отзывает около 1,5 млн автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На "Автовазе" вообще не понимают, о чем идет речь."
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:46

  Faceless написав:
  барабашов написав:и ставь две батареи СЭС кВт по 35

Если площади участка хватит :mrgreen:

Она на крыше прекрасно односкатной уживается, конечно соответствующего метража и направленной заранее на Юг/ЮгЗпд
Можно над огородом поставить, с этим ибонутым летом выгорать малина с огурцами меньше будет
Можно просто конструкцию из труб как угодно нагородИть на свободной сотке в углу участка
И это, Первый, вы батарею себе уже такую поставили на дачке или нет? Откуда 110кгрн, а не 200 до налогов?
ПыСы - у меня у семьи кума(он и три брата погодки все, он самый младший) 87 таких батарей уже на 1е сентября было. С участками было много проблем. Ушло денег под 3млн уже.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 16 вер, 2021 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48

  Serg-ik написав:
  Voistov написав:оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит.
Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.

Эйрмак, например, харчуется в ресторанах, каклеты жена ему не жарит, потому у него кухня-гостинная. При таких раскладах у него максимум три тарелки за раз грязные на всю семью. Нет смысла их мыть в посудомойке.
Гостей он домой тоже не водит. Следовательно, горы посуды мыть никогда не надо.
Гостей домой не водитт-для этого есть рестораны и прочие общественные места.
Вывод: богачам посудомойки не нужны
Беднякам нужны, но у них кухни по 6-9 метров, там сложно втулить.
Остались немногочисленные потребители -жители щедрых планировок 2000-х годов. Квартиры эти по цене меж хрущами и Рыбальским, народ не слишком богат-готовит дома, а площадь кухни позволяет ставить посудомойку.

Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:55

  airmax78 написав:...
Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.

че-та вспомнилось, как в детстве продукты для заморозки за окно в авоськах вывешивали и матюкались, когда птицы выклевывали ))
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