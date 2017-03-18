Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думаю что цены и/или наличие по вашей ссылке не соответствуют действительности ...(по ссылке там от 15000 до 20000$) Или, как вариант, в продаже остались неликвидные паркоместа по 10-12 кв метров между столбов или в узком кармане где запарковавшись двери нельзя открыть(реально видел такие в постройках КГС).
Востаннє редагувалось J_P в Чет 16 вер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Voistov написав:И немаловажный фактор, что большая часть населения не знает всех плюсов минусов владения ею. Я и сам был скептичен лет 12-14 назад когда столкнулся у знакомых.
Это все та же проблема ограниченного платежеспособного спроса (не нравящегося Фейслессу) - был бы он выше, вы бы узнали раньше о преимуществах девайса и от производителей из прямой рекламы, и от уже попробовавших друзей и знакомых по сарафанному радио
Voistov написав:Но как один из ньюансов: оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит. Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.
Думаю что цены и/или наличие по вашей ссылке не соответствуют действительности ...(по ссылке там от 15000 до 20000$) Или, как вариант, в продаже остались неликвидные паркоместа по 10-12 кв метров между столбов или в узком кармане где запарковавшись двери нельзя открыть(реально видел такие в постройках КГС).
Якраз хрестоматійний приклад.
В оголошенні фк2
В прайсі фк1
Продажі паркомісць в фк1 навчили забудовника і вони виправилися, чи то 20, чи то 60 паркомісць на хуліард квартир в фк2.
Serg-ik написав:Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.
Да Serg-ik, именно туда. С точки зрения среднего европейца/американца все что продается в АТБ должно идти в канализацию. Развивая мысль о спросе не некачественную недвижимость, могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты ))) Из моего опыта при равной цене в польше/европе/америке продукты лучше чем у нас. Или иначе - при равном качестве цены ниже.
airmax78 написав:Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.
Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.
Вот Вы и прокололись - не ходите Вы в АТБ. Там есть специальная полочка для пенсионеров и на ней стоит прекрасное вино на этикетке которого часто можно прочитать, что поставщиком в Украину является Гудвайн. Стоит, правда, не на много дешевле чем в Гудвайне.