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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85488549855085518552>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:56

  sequence написав:
  Первый написав:..
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... .09.21.pdf

Будинки роздавалися чуть не десять років тому…

Може хоч зараз продадуть:-)

Фигня. Там есть и мой объект (бывш. Укрбуд) с какой-то левой ценой. По факту все распродано еще три года назад


Зашел на ОЛХ и вбил Паркоместо ЖК Французский квартал
Выдало только одно предложение за 55 000 $
https://www.olx.ua/nedvizhimost/garazhy ... %B0%D0%BB/

Думаю что цены и/или наличие по вашей ссылке не соответствуют действительности ...(по ссылке там от 15000 до 20000$)
Или, как вариант, в продаже остались неликвидные паркоместа по 10-12 кв метров между столбов или в узком кармане где запарковавшись двери нельзя открыть(реально видел такие в постройках КГС).
Востаннє редагувалось J_P в Чет 16 вер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:00

  Voistov написав:И немаловажный фактор, что большая часть населения не знает всех плюсов минусов владения ею. Я и сам был скептичен лет 12-14 назад когда столкнулся у знакомых.


Это все та же проблема ограниченного платежеспособного спроса (не нравящегося Фейслессу) - был бы он выше, вы бы узнали раньше о преимуществах девайса и от производителей из прямой рекламы, и от уже попробовавших друзей и знакомых по сарафанному радио

  Voistov написав:Но как один из ньюансов:
оказывается посудомойка не способствует большему потреблению воды и электричества, а наоборот сильно их экономит.
Если с водой не очень важно, то с учётом возрастающих тарифов на энергоносители, и то есть соответственно и на горячую воду, то за годы выходит экономия.


Тут +++
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:"General Motors" отзывает около 1,5 млн автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На "Автовазе" вообще не понимают, о чем идет речь."

Всё они понимают: отзывают водителей. ТАМ ЖЕ ДЫХНУЛ ПЕРЕГАРОМ НА СТЕКЛО, ПРОТЁР И ВСЁ ЧИСТО.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.

Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:12

  J_P написав:
  sequence написав:
  Первый написав:..
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... .09.21.pdf

Будинки роздавалися чуть не десять років тому…

Може хоч зараз продадуть:-)

Фигня. Там есть и мой объект (бывш. Укрбуд) с какой-то левой ценой. По факту все распродано еще три года назад


Зашел на ОЛХ и вбил Паркоместо ЖК Французский квартал
Выдало только одно предложение за 55 000 $
https://www.olx.ua/nedvizhimost/garazhy ... %B0%D0%BB/

Думаю что цены и/или наличие по вашей ссылке не соответствуют действительности ...(по ссылке там от 15000 до 20000$)
Или, как вариант, в продаже остались неликвидные паркоместа по 10-12 кв метров между столбов или в узком кармане где запарковавшись двери нельзя открыть(реально видел такие в постройках КГС).


Якраз хрестоматійний приклад.

В оголошенні фк2

В прайсі фк1

Продажі паркомісць в фк1 навчили забудовника і вони виправилися, чи то 20, чи то 60 паркомісць на хуліард квартир в фк2.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:15

  Serg-ik написав:Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.

Да Serg-ik, именно туда. С точки зрения среднего европейца/американца все что продается в АТБ должно идти в канализацию.
Развивая мысль о спросе не некачественную недвижимость, могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты )))
Из моего опыта при равной цене в польше/европе/америке продукты лучше чем у нас. Или иначе - при равном качестве цены ниже.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:16

  sequence написав:
  airmax78 написав:...
Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.

че-та вспомнилось, как в детстве продукты для заморозки за окно в авоськах вывешивали и матюкались, когда птицы выклевывали ))


Нє. Тоді жили добре. Було що вивішувати. А зараз зубожіння - нічого і не вивішують.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.

Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.

Вот Вы и прокололись - не ходите Вы в АТБ. Там есть специальная полочка для пенсионеров и на ней стоит прекрасное вино на этикетке которого часто можно прочитать, что поставщиком в Украину является Гудвайн. Стоит, правда, не на много дешевле чем в Гудвайне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:18

  Первый написав:
Якраз хрестоматійний приклад.

В оголошенні фк2

В прайсі фк1

Продажі паркомісць в фк1 навчили забудовника і вони виправилися, чи то 20, чи то 60 паркомісць на хуліард квартир в фк2.


Ну тогда выход один:
в ФК1 жарить автовладельцев а в ФК2 жарить застройщика )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:19

  J_P написав:
  Первый написав:
Якраз хрестоматійний приклад.

В оголошенні фк2

В прайсі фк1

Продажі паркомісць в фк1 навчили забудовника і вони виправилися, чи то 20, чи то 60 паркомісць на хуліард квартир в фк2.


Ну тогда выход один:
в ФК1 жарить автовладельцев а в ФК2 жарить застройщика )))

Згоден, але вільнолюди проти…
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