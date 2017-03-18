Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты )))
Вы при власти? Работодатель? Хватит заливать про спрос на хреновую недвигу и некачественные продукты. На что хватает денег, то и берут. У нас спрос на непритязательных работников в первую очередь, которым ради выживания приходится соглашаться на низкую зарплату, с которой они потом идут разве что в АТБ. Притязательные валят отсюда
Serg-ik написав:Народ просто не знает что такое вино. То, что в АТБ продают, должно с конвейера идти в канализацию ( так же?), а Гудвайн один на всю страну в отличие от АТБ.
Да Serg-ik, именно туда. С точки зрения среднего европейца/американца все что продается в АТБ должно идти в канализацию. Развивая мысль о спросе не некачественную недвижимость, могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты ))) Из моего опыта при равной цене в польше/европе/америке продукты лучше чем у нас. Или иначе - при равном качестве цены ниже.
Надіюсь, Ви приколюєтесь
Так, як на мій погляд - 90%+ пересічних тільки й закупляються продуктами в основному в атб І нерухомість беруть найдешевшу Чому? Так очевидні ж речі)) Думаєте, якщо б мали/легше б заробляли на тортики, то вони б далі продовжували їсти чорний-неякісний(зроблений з відходів) хліб з АТБ?
Все набагато простіше! Але тут полюблять писати так, наче не бачать очевидного!
А все дуже-дуже просто
roberto dark написав:Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...
Як тебе не любити, Києве мій....коли з тебе так багато грошей можна витягти і купити квартирку-другу
Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило протиправну схему привласнення бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства (КП) «Київський центр розвитку міського середовища» Київської міської державної адміністрації під час реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі. За попередніми підрахунками, дії службовців КП завдали збитків на суму близько 15 млн гривень. Повна сума збитків ще встановлюється. Про це повідомляється на сайті відомства.
У 2017 році службові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі міста Києва. Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство з пропозицією у 49,4 млн гривень.
Проте, працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані.
Товариству з міського бюджету було перераховано 34,1 млн гривень, хоча, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних будівельних робіт складала лише 19,2 млн гривень.
15 вересня 2021 року співробітники ДБР провели обшуки в офісних приміщеннях комунального підприємства, за місцями проживання колишніх керівників та службових осіб комунального підприємства, а також за місцями проживання керівників ТОВ та підрядників.
Під час обшуків вилучені речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА. Після проведення необхідних експертиз, буде вирішено питання щодо повідомлення їм про підозру. Слідчі ДБР також встановлюють причетність інших осіб до вказаної схеми.
Нагадаємо: 12 травня прокуратура проводила обшуки в «Спецжитлофонді», «Київавтодорі» та «Київміськсвітлі». 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками до «Київського Метрополітену» та в «Київавтошляхміст».
18 травня СБУ прийшла з обшуками до будинку мера Києва Віталія Кличка. Однак правоохоронці запевнили, що жодного стосунку до Кличка обшуки не мають. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в оточенні мера Києва Віталія Кличка було 50 чи 70 обшуків.
19 травня Державне бюро розслідування (ДБР) у Києві провело обшуки у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (КМДА). 21 травня ДФС обшукала «Київтеплоенерго», а 27 травня – у «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».
28 травня голова ДФС Вадим Мельник під час пресбрифінгу повідомив, що за попередніми даними, через розкрадання коштів у комунальних підприємствах Києва бюджету міста завдали збитків на близько 158,6 млн грн.
2 червня правоохоронці провели обшуки у київському КП «ГІОЦ». 17 червня з обшуками в «Київавтодор» приходили прокуратура і ДФС. Підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків. 8 липня ДБР прийшло з обшуками у «Київводоканал», «Київавтодор» і департамент КМДА. 9 липня СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого КП «Спецкомбінат ПКПО». Посадовці вимагали хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.
9 липня повідомлялося, що ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями «Київводоканалу» коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів Києва. 14 липня СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КМДА.
ДФС провела обшуки в КП «Київводфонд» через ймовірне привласнення 7 млн грн державних коштів. Наприкінці липня ДФС викрила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень. 2 серпня ДФС провела обшуки в «Київзеленбуді».
16 серпня київська прокуратура в рамках розслідування про присвоєння коштів територіальної громади на будівництві Подільського мосту провела обшуки в департаменті транспортної інфраструктури КМДА, а також у замовника робіт і підрядника. Згодом правоохоронці прийшли до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної держадміністрації в місті Києві.
17 серпня прокуратура викрила розкрадання коштів на будівництві доріг у Києві та провела обшуки у київському КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Також правоохоронці провели обшуки в приміщеннях КП «Київкомунсервіс» і підрядних компаній.
18 серпня правоохоронці провели обшуки у Департаменті освіти КМДА. 19 серпня прокуратура обшуковувала два столичні підприємства через привласнення бюджетних грошей.
9 вересня прокуратура провела обшуки у Департаменті економіки та інвестицій КМДА. 16 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до «Київавтодору» та «Київавтошляхмосту» та «Житлоінвестбуд-УКБ».
airmax78 написав:Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.
Максим, с винными холодильниками все просто - ДССУ округляет проникновение до десятых процента, а чтобы можно было оценить долю домозяйств, у которых они есть, необходимо как минимум 3 знака после запятой, иначе округлится все до 0,0%. А оно тебе надо? Еще одна зрада, а вы с Безликим даже проникновение посудомоек 1,8% тяжело переживаете...
Faceless написав:Во-первых, вам сначала стоит проверить оригиналы их произведений (а не перевод), во-вторых, даже если вы таки найдете, что они использовали именно это словосочетание - то почти столетие прошло, и термин "спрос" в экономике сейчас формулируется так, как я написал выше. Платежспособной или нет может быть потребность, а спрос - это потребность, подкрепленная деньгами.
Вы это сейчас серьезно, или так, чтобы поспорить было о чем? Тут не нужен ни оригинал, ни перевод. Текст можно вообще не вспоминать, а вспомнить график с двумя гиперболами (одна под названием "спрос", вторая - "предложение") и точкой их пересечения
sequence написав: честно говоря, с расстояния 50см столбики 2019 и 2020 сливаются. Там стоит примечание (*) по поводу питания вне дома, как раз под статью "рестораны" подойдет.
Ну ладно вы делаете вид, что не заметили динамику, но сама доля в 50% от всех расходов на питание вас не смущает? Уважаю ваше право оставаться на стороне бетонооптимистов, но совсем уж от берегов отрываться не стоит, ведь так? На другой ветке и при других обстоятельств вы стояли бы на совсем других позициях...
Продажі паркомісць в фк1 навчили забудовника і вони виправилися, чи то 20, чи то 60 паркомісць на хуліард квартир в фк2.
Ну тогда выход один: в ФК1 жарить автовладельцев а в ФК2 жарить застройщика )))
Згоден, але вільнолюди проти…
Кстати, вы скачали прайс, который видать пару лет не обновлялся ))) Если на сайте КГС выбрать Паркинги/Перерск/Францезкий Квартал - то выдает список что есть на сегодня. И вот там как раз максимальная квадратура "паркинга в наличии" - 5.3 кв метра. Ото такЭ...