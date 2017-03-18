Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило протиправну схему привласнення бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства (КП) «Київський центр розвитку міського середовища» Київської міської державної адміністрації під час реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі. За попередніми підрахунками, дії службовців КП завдали збитків на суму близько 15 млн гривень. Повна сума збитків ще встановлюється. Про це повідомляється на сайті відомства.



У 2017 році службові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі міста Києва. Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство з пропозицією у 49,4 млн гривень.



Проте, працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані.



Товариству з міського бюджету було перераховано 34,1 млн гривень, хоча, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних будівельних робіт складала лише 19,2 млн гривень.



15 вересня 2021 року співробітники ДБР провели обшуки в офісних приміщеннях комунального підприємства, за місцями проживання колишніх керівників та службових осіб комунального підприємства, а також за місцями проживання керівників ТОВ та підрядників.



Під час обшуків вилучені речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА. Після проведення необхідних експертиз, буде вирішено питання щодо повідомлення їм про підозру. Слідчі ДБР також встановлюють причетність інших осіб до вказаної схеми.



Нагадаємо: 12 травня прокуратура проводила обшуки в «Спецжитлофонді», «Київавтодорі» та «Київміськсвітлі». 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками до «Київського Метрополітену» та в «Київавтошляхміст».



18 травня СБУ прийшла з обшуками до будинку мера Києва Віталія Кличка. Однак правоохоронці запевнили, що жодного стосунку до Кличка обшуки не мають. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в оточенні мера Києва Віталія Кличка було 50 чи 70 обшуків.



19 травня Державне бюро розслідування (ДБР) у Києві провело обшуки у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (КМДА). 21 травня ДФС обшукала «Київтеплоенерго», а 27 травня – у «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».



28 травня голова ДФС Вадим Мельник під час пресбрифінгу повідомив, що за попередніми даними, через розкрадання коштів у комунальних підприємствах Києва бюджету міста завдали збитків на близько 158,6 млн грн.



2 червня правоохоронці провели обшуки у київському КП «ГІОЦ». 17 червня з обшуками в «Київавтодор» приходили прокуратура і ДФС. Підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків. 8 липня ДБР прийшло з обшуками у «Київводоканал», «Київавтодор» і департамент КМДА. 9 липня СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого КП «Спецкомбінат ПКПО». Посадовці вимагали хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.



9 липня повідомлялося, що ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями «Київводоканалу» коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів Києва. 14 липня СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КМДА.



ДФС провела обшуки в КП «Київводфонд» через ймовірне привласнення 7 млн грн державних коштів. Наприкінці липня ДФС викрила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень. 2 серпня ДФС провела обшуки в «Київзеленбуді».



16 серпня київська прокуратура в рамках розслідування про присвоєння коштів територіальної громади на будівництві Подільського мосту провела обшуки в департаменті транспортної інфраструктури КМДА, а також у замовника робіт і підрядника. Згодом правоохоронці прийшли до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної держадміністрації в місті Києві.



17 серпня прокуратура викрила розкрадання коштів на будівництві доріг у Києві та провела обшуки у київському КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Також правоохоронці провели обшуки в приміщеннях КП «Київкомунсервіс» і підрядних компаній.



18 серпня правоохоронці провели обшуки у Департаменті освіти КМДА. 19 серпня прокуратура обшуковувала два столичні підприємства через привласнення бюджетних грошей.



9 вересня прокуратура провела обшуки у Департаменті економіки та інвестицій КМДА. 16 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до «Київавтодору» та «Київавтошляхмосту» та «Житлоінвестбуд-УКБ».