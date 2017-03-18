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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8549855085518552

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:59

  zРадио написав:.. На другой ветке и при других обстоятельств вы стояли бы на совсем других позициях...

все правильно. Но я так сказать "практик", хоть и не с ОП какого-то застройщика, а платежеспособность публики оцениваю размером выручки. А она стабильно высокая, хотя сентябрь пока унылый.
Ну да посмотрим
Ну и да, иллюзий по поводу общей ситуации в стране не питаю. Но Киев, как и прочие мировые столицы, живет своей, отдельной от страны жизнью. Ситуацию по стране я мониторю по развитию региональных филиалов. Там тоже имею что сказать, но, как вы правильно заметили, на других ветках
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:сентябрь пока унылый

Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:05

  sequence написав:
  airmax78 написав:...
Серж, с винными холодильниками ситуация еще более печальная. Народ просто не знает что они нужны каждому. В результате на графике Зрадио статистика по ним вообще отсутствует.

че-та вспомнилось, как в детстве продукты для заморозки за окно в авоськах вывешивали и матюкались, когда птицы выклевывали ))

Сейчас такие зимы, что этот метод не работает
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:15

  Serg-ik написав:
  J_P написав:могу констатировать что у нас массовый спрос на некачественные продукты )))

Вы при власти? Работодатель? Хватит заливать про спрос на хреновую недвигу и некачественные продукты.
На что хватает денег, то и берут.
У нас спрос на непритязательных работников в первую очередь, которым ради выживания приходится соглашаться на низкую зарплату, с которой они потом идут разве что в АТБ. Притязательные валят отсюда

Serg-ik, во-первых вы в упор не заметили иронии (тему про спрос на хреновую недвигу развивал точно не я), и во-вторых не увидели "леса за деревьями" в моей оценке качества продуктов в АТБ.
А писал я о том, что "...самые непритязательные работники" нашей отчизны, к которым вы видать относите и себя, вынуждены покупать в АТБ продукты более хренового качества чем "более притязательные" поляки в своих АТБ за те же деньги. Или наоборот: за те же деньги вынуждены покупать более хреновые.
И далее опять иронически перефразирую чужую мысль (по-моему Faceless) - спрос на качественные продукты надо тоже воспитывать...
ПС: я ни при власти и сейчас уже не работодатель. Простой наемный руководитель проекта...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 16 вер, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы это сейчас серьезно, или так, чтобы поспорить было о чем? Тут не нужен ни оригинал, ни перевод. Текст можно вообще не вспоминать, а вспомнить график с двумя гиперболами (одна под названием "спрос", вторая - "предложение") и точкой их пересечения

Я вполне серьезно, я вам привел термин "спрос", и нюанс, чем он отличается от "потребность". Можете Макконнела-Брю перечитать, там точно есть детальный разбор, что именно нужно понимать под "спросом". Так вот спрос - он по определению платежеспособный, "неплатежеспособный" спрос - это просто хотелка, но она ничем не подкреплена.
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