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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:39
Успіх написав: sequence написав:
сентябрь пока унылый
Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...
Да, Львов и у нас антилидер в динамике. Еще не вечер
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sequence
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:39
hume написав:
ицы, которые после 19.00 превращаются из трёх/четырех полосных в однополосные с пропуском встречного авто. При чем здесь дворы. Это правильно, почему человек может купить корч, самую дешёвую квартиру на ПОХе и ставить авто на дороге, при этом такие дороги являются межрайонными и их не так уж и много. Блин, ну очевидные же вещи.
Не менее очевидно, что проектанты, градостроители, застройщики-либо лохи полные, либо преступники, поскольку не предвидели рост количества личного автотранспорта.
Чего нельзя было предусмотреть, так это полную остановку общественного транспорта во время карантина.
Как считаете, ситуация с ОТ сильно улучшилась за последние 5 лет?
Богданчики , как и хрущи, на своём месте по-прежнему
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Serg-ik
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:40
а в центре между тем продолжают устанавливать антипарковочные столбики и начинают всерьез щемить штрафами за незаконную, или неоплаченную парковку
и это хорошо
джей пи продолжает удивлять своими сентенциями аля «верю в справедливость», и «должны предоставлять альтернативу»
джей пи, так уж получилось, шо мне пришлось руководить людьми всю жизнь начиная с 19 лет, когда я с лычками младшего сержанта попал из учебки в войска и получил под свое главнокомандование взвод дебилов, отобранных ейчарами из военкомата
так вот поверьте мне - альтернатива в данной ситуации (мы ж про парковки) есть только одна - платить за легальные парковки, точка
ну или продолжать условно огребать палкой по хребту (платить штрафы и за эвакуацию)
веллкам ту зе реалити
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kingkongovets
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:43
sequence написав: Serg-ik написав:
.. Сколько официальных паркомест всех типов имеется на Позняках? ..
выше Первый написал.
Все за что надо платить, не пользуется спросом у вильнолюдей. Вот и весь сказ. Потому только штрафы. Это еще штрафы какие-то гуманные. Знакомая на Подоле сказала, что штраф со скидкой 50% обошелся ей 175 грн, а платный паркинг рядом стоит 350 грн за день.
значить піпл не готовий платити паркінгу подвійний цінник, так що паркінгу зменшити апетит
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flyman
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:45
hume написав:Во дворах никто никого не трогает и трогать не будет.
будут - сами же жильцы
парковок во дворах на всех не хватит, да и не по понятиям это, если на общей территории кто то будет ставить авто, а кто то нет
«я ждал это время и вот это время пришло»(с)
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kingkongovets
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:49
kingkongovets написав:
..не по понятиям это, если на общей территории кто то будет ставить авто, а кто то нет..
тут не соглашусь. Правило "кто первый встал - того и тапки" так просто не похоронить. У нас новостворенное ОСББ одним из пунктов указало что-то вроде "не стоять без движения на одном месяце больше месяца". А тут карантин, удаленки. У некоторых колеса поспускались от времени
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sequence
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:51
airmax78 написав: J_P написав: Первый написав:
Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше?
Будують те що можна продати.
Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні
Оценил ваш юмор )))
Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше"
. Но я верю в справедливость )))
Думаю что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района.
Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день.
А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих.
Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова?
И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця"
. Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок.
И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах.
П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?
Вся проблема в ценообразовании на паркоместа. Это как с ОТ - он практически везде сидит на субсидиях, в т.ч. в Западной Европе. С паркингами то же самое. Их голая себестоимость зашкаливает. Если считать ее отдельно и пытаться продавать паркоместа базируясь на себестоимости - вылезают эти дикие прайсы в 25-30-40-60куе за место. Застройщики должны закладывать себестоимость паркомест в цену 1 кв.м квартир и коммерческой недвиги. И резервировать паркоместа за квартирами и нежилыми на какой-то период. Не выкупили в течение 24 месяцев - уходит в свободную продажу.
ага при собівартості м2 $300, собівартість паркінга захмарна... ти кофе не той випив в свому ОП
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flyman
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:51
flyman написав:
..
значить піпл не готовий платити паркінгу подвійний цінник, так що паркінгу зменшити апетит
а что, думаете Киев беднее Нью-Джерси с 16 баксами в день? )))
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sequence
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:52
sequence написав: kingkongovets написав:
..не по понятиям это, если на общей территории кто то будет ставить авто, а кто то нет..
тут не соглашусь. Правило "кто первый встал - того и тапки" так просто не похоронить. У нас новостворенное ОСББ одним из пунктов указало что-то вроде "не стоять без движения на одном месяце больше месяца". А тут карантин, удаленки. У некоторых колеса поспускались от времени
а никто и не обещал шо будет легко
тока альтернатив нет, вернее есть - или продолжать жить в говне, либо напрягаться и все же начинать слазить с дерева
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:53
sequence написав: Успіх написав: sequence написав:
сентябрь пока унылый
Підтверджую!
А загалом, то ми знаємо, що осінь - початок зростання продаж!
Але видно, що вже "щось пішло не так"...
Да, Львов и у нас антилидер в динамике. Еще не вечер
То капець!
Ви, наче, зі мною разом торгували за прилавком вчора і сьогодні
(найгірші 2 дні по торгівлі від початку осені)
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