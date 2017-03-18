Первый написав: Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше?

Будують те що можна продати.

Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні Давайте по чесному. Ви справді вірите що забудовники спеціально не будують паркомісця? От щоб вільнолюдям було гірше?Будують те що можна продати.Вільнолюди надовго навчили забудовників що користується попитом, а що ні

Оценил ваш юмор )))Нет, конечно не верю что не строят "... щоб вільнолюдям було гірше" . Но я верю в справедливость )))Думаю что таким образом сгонять авто с улиц можно лишь предоставив альтернативу - оборудованные парковки/стоянки. И по приемлемым ценам - обязательно пропорционально стоимости кв метра района.Я бы взял пример с NYС - хочешь припарковаться на улице, плати 15-20$ в час. Хочешь на дольше - паркуйся на стоянке за 42$ за день.А если ты из "ипеней" - паркуйся через Гудзон в NJ за 16 в день. Но стоянок - море. И по их меркам - не дорогих.Кстати, вы не в курсе сколько стоит паркоместо в полупустом паркинге на Драгоманова?И еще: да, я верю, "... що забудовники спеціально не будують паркомісця". Потому что это менее выгодно чем строить на этой земле жилье. И искренне считаю, что их надо заставлять. На определенное кол-во квартир - столько то паркингов/стоянок.И параллельно, с расширением количества оных ужесточать меры к любителям парковаться на улицах.П.С. Я плачу 30 гр в сутки за парковку на Оболони. Почему на Позняках люди должны платить 70?